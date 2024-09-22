В Башкирии подросток угнал авто и бросил его в овраге

В Учалах помощь правоохранительных органов потребовалась 43-летнему местному жителю. У мужчины угнали «ГАЗель».

Горожанин оставил автомобиль с ключами возле дома по улице Чкалова. Вечером машины на нужном месте не было. Оказалось, что «ГАЗель» украл 17-летний подросток.

Парень проник в авто, проехал 200 метров и угодил в овраг. Подросток бросил автомобиль и вернулся в общежитие местного колледжа, в котором на данный момент учится.

Выяснилось, что это повторный угон для юного преступника. Парень стал фигурантом нового уголовного дела.