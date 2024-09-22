«Горжусь своим экипажем»: как работают танкисты из Башкирии в зоне СВО

Бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» с закрытых огневых позиций поражают опорные пункты, артиллерию и бронетехнику противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Ежедневно каждый экипаж на современных Т-90М «Прорыв» совершают по несколько выездов на боевое задание. Как работают танкисты и почему они решили отправиться на СВО?
В работе танковый батальон имени Сергея Зорина на Т-90М «Прорыв» выезжают на очередное боевое задание. Оружие мощное, техника проходимая. Преград для этой техники нет совершенно никаких. По словам танкистов, в управлении эта машина как легковой автомобиль. Но многое всё же зависит от экипажа. Какой бы современной ни была бронемашина, без опытного механика-водителя она далеко не уедет. И в этом плане в батальоне вопросов нет. За каждым танком закреплены настоящие профессионалы своего дела, которые могут грамотно подъехать как на прямую наводку, так и на стрельбу с закрытых огневых позиций. И самое главное – успешно вывезти экипаж и машину обратно.
Мехвод с позывным «Мирон» прошёл войну на северном Кавказе, управлял Т-72 в рейдовой группе. И когда узнал, на чём воюют башкирские танкисты на СВО, тут же записался в добровольцы.
А на этих кадрах мы год назад выезжали на боевую стрельбу с закрытых огневых позиций. Тогда командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач» рассказывал нам о характеристиках своей боевой машины. С тех пор он несколько раз успел побывать дома в краткосрочном отпуске, увидеться с семьей и близкими. И каждый раз спешил обратно, где его ждали боевые братья.
В зоне боевых действий танки используются в экстремальных условиях. Боевые задачи приходится выполнять при любой погоде и в любое время года. Но техника не подводит свои экипажи. Все Т-90М «Прорыв» новые, с завода и находятся на гарантии производителя. Бойцы проводят лишь техническое обслуживание – меняют масло, фильтры, расходники. Здесь мы и встретили ребят на ротации. Разговорились. У каждого своя причина службы на СВО.
Здесь же механики помогают наварить на танки так называемые «мангалы» и антидроновые сетки, меняют динамическую защиту, отработавшую после ударов БПЛА-камикадзе. И «Прорывы» вновь готовы оправдывать своё название.
Благодаря ребятам из ремроты танки Т-90М «Прорыв» всегда находятся в исправном состоянии. Сейчас ребята получили очередной приказ и выдвигаются на выполнение боевого задания.
Бронемашины используются на самых сложных направлениях, чтобы поддержать огнём другие подразделения, сорвать контратаки и ротацию противника. Опытные наводчики бьют точно в цель на расстоянии в несколько километров. И все экипажи на поле боя работают как единый кулак. После очередного боевого выезда попросили передать родным самые главные слова.