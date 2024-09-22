«Горжусь своим экипажем»: как работают танкисты из Башкирии в зоне СВО

Бойцы танкового батальона имени Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан» с закрытых огневых позиций поражают опорные пункты, артиллерию и бронетехнику противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Ежедневно каждый экипаж на современных Т-90М «Прорыв» совершают по несколько выездов на боевое задание. Как работают танкисты и почему они решили отправиться на СВО?

В работе танковый батальон имени Сергея Зорина на Т-90М «Прорыв» выезжают на очередное боевое задание. Оружие мощное, техника проходимая. Преград для этой техники нет совершенно никаких. По словам танкистов, в управлении эта машина как легковой автомобиль. Но многое всё же зависит от экипажа. Какой бы современной ни была бронемашина, без опытного механика-водителя она далеко не уедет. И в этом плане в батальоне вопросов нет. За каждым танком закреплены настоящие профессионалы своего дела, которые могут грамотно подъехать как на прямую наводку, так и на стрельбу с закрытых огневых позиций. И самое главное – успешно вывезти экипаж и машину обратно.

Мехвод с позывным «Мирон» прошёл войну на северном Кавказе, управлял Т-72 в рейдовой группе. И когда узнал, на чём воюют башкирские танкисты на СВО, тут же записался в добровольцы.

«Девяностик» ведёт себя в бою здорово. Если он выходит в бой, это уже серьезно. Это последняя модификация танка Т-72, больше способностей, больше возможностей. Я вот сюда пошёл благодаря этой технике. Мне как сказали, что тут «девяностики» – всё, это моё. Я танкист. Есть преимущества перед «Леопардами» и «Абрамсами». Возьми те же танки, у них же там заряжающий до сих пор. У нас автомат заряжания. Пока они там четыре раза выстрелят, мы уже восемь снарядов положим. По точности не уступаем. позывной «Мирон»

А на этих кадрах мы год назад выезжали на боевую стрельбу с закрытых огневых позиций. Тогда командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач» рассказывал нам о характеристиках своей боевой машины. С тех пор он несколько раз успел побывать дома в краткосрочном отпуске, увидеться с семьей и близкими. И каждый раз спешил обратно, где его ждали боевые братья.

Я очень горжусь своим экипажем. Без них бы у меня ничего не получилось. Мы друг друга с полуслова понимаем. Я иногда даже не говорю через шлемофон, показал, жест сделал, он быстро зарядился. Потому что иногда по связи не слышно или что-то барахлит. Поэтому с полуслова понимаем друг друга. И многое зависит от мехвода. Как он тебя привезёт и как он тебя вывезет. позывной «Калач»

В зоне боевых действий танки используются в экстремальных условиях. Боевые задачи приходится выполнять при любой погоде и в любое время года. Но техника не подводит свои экипажи. Все Т-90М «Прорыв» новые, с завода и находятся на гарантии производителя. Бойцы проводят лишь техническое обслуживание – меняют масло, фильтры, расходники. Здесь мы и встретили ребят на ротации. Разговорились. У каждого своя причина службы на СВО.

Пришёл, распределили в танковый батальон. После учений поставили наводчиком-оператором. До этого я даже в армии не служил, пришёл сюда из-за родного братишки. Он зашёл сюда 24 февраля и погиб 27 февраля. Вот я после этого и пошёл. позывной «Узбек»

Я пришел не за деньгами, не за славой, не за медалями. Я пришел помочь своей Родине, своей республике. Чтобы мои родственники, моя семья, мои дети не видели эти ужасы. Ждал, пока дочка родится, помог ее воспитать полгода и отправился на СВО. У меня тут и брат служил в батальоне Доставалова. Он погиб в бою. Был мехводом БМП-2. позывной «Граф»

Зимой решил подписать контракт, чтобы ребятам помочь, родным помочь, Родине помочь. Сначала три месяца служил в штурмовом отряде. Потом перевелся сюда и сейчас служу механиком-водителем на этом «драконе». позывной «Ходок»

Здесь же механики помогают наварить на танки так называемые «мангалы» и антидроновые сетки, меняют динамическую защиту, отработавшую после ударов БПЛА-камикадзе. И «Прорывы» вновь готовы оправдывать своё название.

Благодаря ребятам из ремроты танки Т-90М «Прорыв» всегда находятся в исправном состоянии. Сейчас ребята получили очередной приказ и выдвигаются на выполнение боевого задания.