Радий Хабиров встретился с участниками патриотического слёта «Территория героев»

В Башкортостане прошёл первый патриотический слёт для ребят, имеющих проблемы со здоровьем. Местом проведения стал парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Зарядка с олимпийскими чемпионами, показательные выступления от самого сильного человека России и многочисленные мастер-классы. Основной темой стало патриотическое воспитание. Сегодня к участникам слёта приехал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Проект организован благотворительным фондом «Территория счастья» вместе с профильными региональными ведомствами. Мероприятие проводится впервые, но сегодня было принято решение, что такой слёт станет ежегодным.

Детские руки заботливо кладут специальную пенную губку и полотенце внутрь мешочка вместе с инструкцией. Армейский «сухой» душ для бойцов СВО под руководством инструкторов мальчики вместе с родителями научились делать быстро. Также освоили и технологию плетения маскировочных сетей разными способами и узнали, как работает станок для нарезания ленточных заготовок для них. Каждый из ребят понимает, кто такие защитники Родины. И поэтому стараются сделать свою работу на мастер-классах хорошо. Каждая такая вещь жизненно необходима для российских военнослужащих.

В парке «Патриот» прошел первый патриотический слет «Территория героев», участниками которого стали почти 140 особенных детей. Это именно мальчики, имеющие проблемы со здоровьем, которые приехали вместе с родителями. Для них организовали большую программу с мастер-классами по самым разным направлениям. И все они патриотического характера. К слову, многие из ребят знают Героев России из Башкортостана. Один из них Артемий Трегубов нарисовал портрет Максима Серафимова, который совершил подвиг в ходе проведения спецоперации. Этот портрет героя он преподнес в подарок Главе Башкортостана Радию Хабирову, который приехал на встречу с участниками слета.

Радий Хабиров во время беседы отметил: все юные участники – это будущие мужчины. И несмотря на недуги и то, что вряд ли кто-то из них пройдет армейскую службу, сила и отвага есть у каждого.

У многих из вас в душах и сердцах силы больше, чем у других ребят. Потому что вы преодолеваете болезнь, связанные с этим сложности – и вам это достойно удаётся. И, конечно, большое спасибо вашим родителям, которые всегда рядом с вами и помогают вам. И пусть вы пока только мальчики, но я не сомневаюсь, что из вас вырастут настоящие мужчины. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе беседы Глава Башкортостана рассказал об истории создания парка «Патриот», где проходит слет, о важности патриотического воспитания и задачах СВО. Радий Хабиров сообщил, что в октябре в Уфе откроют крупнейший в стране реабилитационно-образовательный центр «Салют». В нём будет работать коррекционная школа для ребят с ОВЗ на 192 места, центр дистанционного образования детей-инвалидов, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Также Радий Хабиров ответил на многочисленные вопросы ребят. Он рассказал, кем мечтал быть в детстве.

В 17 лет после школы я поехал в Москву поступать на инженера, но я не поступил, и все мои мечты распались. Я пошел в армию и уже там сознательно понял, что мне нравится профессия юриста. После армии я пошел в Башгосуниверситет и поступил на юриста. А в детстве я хотел стать биологом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также ребятам удалось пообщаться с участниками СВО и призерами Паралимпийсикх игр из республики, которые поделились секретами успеха. А вот обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин провел свой мастер-класс и показал, что большой успех всегда начинается с маленького, но упорного шага. О пользе зарядки мальчишкам рассказала олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. На плацу она научила ребят самым простым движениям, которые позволят поддерживать тело в тонусе.