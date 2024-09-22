Эксперты рассказали, что ждёт рынок недвижимости после отмены семейной ипотеки

На неделе банки начали перекрывать доступ к еще одному популярному кредиту – семейной ипотеке. Заканчиваются выданные ранее лимиты. Если государство не выделит допсубсидии, рассчитывать на заём можно будет только после Нового года. Да и то уже ходят слухи об изменении условий программы. Так, ряд банков уже заявили, что первоначальный взнос придется внести в размере не менее половины суммы. Возможностей выгодно взять жилье становится все меньше. Базовая ставка – от 20% и выше. А цены на квадратные метры тем временем высокие. Что будет с ними дальше и как выгоднее поступить с деньгами?

Буквально за две недели сумма лимита по семейной ипотеке сократилась в два раза. И так почти во всех банках. Это как нельзя лучше иллюстрирует ситуацию на рынке недвижимости. Один из немногих доступных вариантов купить жилье пользовался большим спросом. Выделенные госсубсидии стали быстро заканчиваться. И дальше не будет лучше, говорят эксперты.

Несмотря на то, что семейная ипотека действует до 2030 года, с исчерпанием лимитов, думаю, новые будут выдаваться уже на новых условиях. Это будут более жесткие условия для участников программы, и ставка будет выше, чем 6%. Наталья Башлыкова, агент по недвижимости

Именно льготные виды ипотеки были драйвером развития строительной отрасли. После завершения с 1 июля программы дешевых кредитов на новостройки эксперты и так отмечают спад продаж. По их словам, о низких ставках на ближайшие годы можно забыть.

В ближайшие года три серьезных вливаний в кредитование, субсидирование льготных программ не ожидается. Сегодня у госбюджета есть другие приоритетные задачи и направления расходов. Соответственно, ждать, что снова будет какая-то льготная ипотека, усиливаться расширение адресных программ, не стоит. Они будут носить точечный характер. И ипотека уже не будет драйвером рынка недвижимости как раньше. Камила Фазлыева, руководитель ипотечного бюро, директор Института электронных технологий недвижимости

Об этом можно судить и по вероятному ужесточению сельской ипотеки. Ее лимиты на этот год также закончились. Еще до окончания Минсельхоз предложил не выдавать заём в тех населенных пунктах, расстояние от которых до административных центров меньше 50 км. Учитывая, что многие покупали дома как раз вблизи городов, новшество, как полагают эксперты, загубит сельскую ипотеку. В Ассоциации застройщиков республики уже отреагировали, написав обращение в правительство с просьбой не ужесточать условия. Некоторые застройщики, чьи проекты как раз были заточены под сельскую ипотеку, в предвкушении спада продаж даже выставили на реализацию свои земельные участки.

Несмотря на то, что рынок недвижимости остается под давлением, цены порой поражают воображение. Стоимость некоторых новостроек в центре Уфы – 350 тысяч рублей за квадрат и выше. И это за маленькую студию. В таких условиях потенциальные покупатели могут только мечтать о своей квартире.

Парадокс, но, с одной стороны, льготные кредиты позволили жилью стать более доступным, с другой – как раз и сделали его дорогим. И даже спад спроса не станет причиной обвала цен. Разве что повышаться стоимость будет не так быстро. Чтобы стимулировать продажи, девелоперы идут на многие уловки. Например, могут предложить низкий процент на первые два года или минимальную ставку на весь срок.

Впрочем, и таким акциям вскоре тоже может прийти конец, считает финансовый блогер из Москвы Ксения Падерина. В Центробанке намерены внедрить понятие ипотечного стандарта, который сделает сделки более прозрачными и в то же время наверняка перекроет дорогу для низких процентных ставок.

В многообразии ставок в Центре финансовых исследований напоминают о республиканской программе жилстройсбережений. Участие в ней – без ограничений. Правда, прежде чем взять ипотеку, нужно в течение 3-6 лет ежемесячно вносить средства на срочный вклад. Государство будет добавлять премию 30% от суммы взносов, но не более 5 000 рублей в месяц. По итогу можно взять заём по льготной ставке – от 5,5%.