Как в Башкирии борются с нарушителями на электросамокатах

В Башкортостане, как и по всей стране, увеличилось число ДТП с участием лиц, которые управляют электросамокатами. Растет и количество пострадавших, среди них женщины и дети. Для борьбы с нарушителями в Уфе и регионе проводятся рейды госавтоинспекторов, вводятся ограничения для пользования электронным транспортным средством, устанавливаются запрещающие дорожные знаки, отдельных лиц наказывают рублём. Почему их называют нарушителями общественного спокойствия и как жители республики видят решение этого вопроса?
Эти кадры в минувший понедельник разлетелись по всем соцсетям. Житель Салавата на синей гранте сбил на большой скорости подростка, который передвигался на арендованном самокате. От удара четырнадцатилетний юноша буквально проскользил по асфальту несколько метров. Пострадавшего с ушибом грудной клетки и ссадинами доставили в больницу Салавата. Сейчас Михаил Купатадзе идёт на поправку.
А эти шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения сделаны в уфимском Сипайлово. Девятилетний мальчик не убедился, что нет автомобилей на проезжей части, выскочил на самокате и попал под колеса джипа. Ребенка в тяжелом состоянии привезли в реанимационное отделение. Врачи говорят, что малыш родился в рубашке.
Начиная с 2024 года в республике произошло 43 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 45 человек. 14 из них – это дети.
Настоящий бум электросамокатов в России начался шесть лет назад. Первые кикшеринговые сервисы возникли в крупных городах страны – Москве и Санкт-Петербурге. В Уфе службы проката появились в 2020-м. Сейчас в городе представлены уже четыре подобные компании.
К появлению в больших городах нового вида транспорта оказались готовы не все. Каких-либо правил дорожного движения для водителей электросамокатов не существовало. После череды многочисленных происшествий с прошлого года Правительство России официально приравняло средство индивидуальной мобильности к транспорту. А значит, им нужно уметь управлять. При этом дети до 14 лет должны кататься строго в отведенных для этого местах, где есть соответствующая разметка. Причем только в сопровождении взрослых. А за нарушение ребенком правил ответственность несут родители.
В Уфе на постоянной основе проводятся совместные рейды госавтоинспекторов с операторами кикшеринга. Водителям самокатов напоминают о запрете ездить вдвоем и пересекать пешеходный переход без спешивания. Не разгоняться больше 20 километров в час. И о том, что брать в аренду транспорт можно только с 18 лет. При движении не создавать помех для прохожих.
Кроме того, в самой Уфе нередко можно встретить и новые дорожные знаки, особенно у парков и скверов. Службы проката автоматически вводят ограничения по скорости движения на разных участках.
Если по этой пешеходной дорожке на самокате, взятым в аренду, еще можно проехать, то на территорию, к примеру, Театрального сквера на нем уже не попадешь. А все потому, что на транспортных средствах установлены специальные GPS-трекеры, которые отслеживают их движение. Убедиться в этом можно с помощью карты в приложении, где указано, куда можно заехать, а куда нельзя.
Тем временем депутаты Государственной Думы предлагают привлекать к ответственности водителей за управление самокатом в нетрезвом виде и наказывать за оставление места происшествия, если они стали его участниками. В свою очередь парламентарии из Башкортостана планируют провести круглый стол с участием экспертов и внести свои законодательные инициативы.
Эксперты тоже выступают против запретов. Они предлагают перенять опыт Москвы, Татарстана, Турции и ряда европейских стран по созданию отдельных полос для средств индивидуальной мобильности. Это позволит минимизировать взаимодействие между всеми участниками движения. Ведь помимо увеличения кикшеринговых служб, растет и число частных пользователей электросамокатов.
Жители Уфы говорят о необходимости повышения у людей культуры вождения на средствах индивидуальной мобильности и не только.
Без электросамокатов, скейтбордов, моноколес, сигвеев и гироскутеров уже невозможно представить современную жизнь. С каждым днем все больше жителей республики используют их в своих целях. Некоторые и вовсе пересаживаются с машин и автобусов, чтобы быстрее добираться до работы или учёбы. А еще средства индивидуальной мобильности – это экологически чистый вид транспорта. В нынешних реалиях людям необходимо просто соблюдать правила и не упускать из виду своих детей. И главное – уважать себя и всех: как пешеходов, так и автомобилистов.