Как в Башкирии борются с нарушителями на электросамокатах

В Башкортостане, как и по всей стране, увеличилось число ДТП с участием лиц, которые управляют электросамокатами. Растет и количество пострадавших, среди них женщины и дети. Для борьбы с нарушителями в Уфе и регионе проводятся рейды госавтоинспекторов, вводятся ограничения для пользования электронным транспортным средством, устанавливаются запрещающие дорожные знаки, отдельных лиц наказывают рублём. Почему их называют нарушителями общественного спокойствия и как жители республики видят решение этого вопроса?

Эти кадры в минувший понедельник разлетелись по всем соцсетям. Житель Салавата на синей гранте сбил на большой скорости подростка, который передвигался на арендованном самокате. От удара четырнадцатилетний юноша буквально проскользил по асфальту несколько метров. Пострадавшего с ушибом грудной клетки и ссадинами доставили в больницу Салавата. Сейчас Михаил Купатадзе идёт на поправку.

И вот этот перекресток, ехала машина вот так, а я ехал вперед. Не заметил ее и врезался – то ли в бок, то ли в перед, непонятно, не помню уже. Аккуратнее надо быть, вот что я хочу сказать. Михаил Купатадзе, пострадавший

А эти шокирующие кадры с камеры видеонаблюдения сделаны в уфимском Сипайлово. Девятилетний мальчик не убедился, что нет автомобилей на проезжей части, выскочил на самокате и попал под колеса джипа. Ребенка в тяжелом состоянии привезли в реанимационное отделение. Врачи говорят, что малыш родился в рубашке.

Он поступил с сочетанной травмой. С черепно-мозговой травмой, с травмой грудной клетки и позвоночника. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, есть небольшая положительная динамика. После реанимации его переведут в нейрохирургическое отделение на долечивание, и в дальнейшем через недели 2-3 выпишем. Константин Нигматуллин, врач-нейрохирург городской детской клинической больницы №17 г. Уфы

Начиная с 2024 года в республике произошло 43 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 45 человек. 14 из них – это дети.

С легкими травмами в наш травмпункт, в нашу больницу обращаются от 30 до 40 человек. По самокатам к нам в последнее время поступают практически каждый день дети с повреждениями. С сотрясением головного мозга, с кровоизлияниями внутричерепными, переломами шейных позвонков, переломами ключицы и конечностей. Очень много травм, к сожалению. Айрат Тимершин, заведующий нейрохирургическим отделением Республиканской детской клинической больницы

Настоящий бум электросамокатов в России начался шесть лет назад. Первые кикшеринговые сервисы возникли в крупных городах страны – Москве и Санкт-Петербурге. В Уфе службы проката появились в 2020-м. Сейчас в городе представлены уже четыре подобные компании.

На самокатах кикшеринга передвигаются больше всего для того, чтобы решить свои ежедневные и бытовые вопросы. Естественно, увеличение популярности электросамокатов привело к увеличению количества самокатов. Вот в этом сезоне их уже 2,5 тысячи, то есть по сравнению с началом их количество увеличилось в пять раз. Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга

К появлению в больших городах нового вида транспорта оказались готовы не все. Каких-либо правил дорожного движения для водителей электросамокатов не существовало. После череды многочисленных происшествий с прошлого года Правительство России официально приравняло средство индивидуальной мобильности к транспорту. А значит, им нужно уметь управлять. При этом дети до 14 лет должны кататься строго в отведенных для этого местах, где есть соответствующая разметка. Причем только в сопровождении взрослых. А за нарушение ребенком правил ответственность несут родители.

При неоднократном нарушении правил дорожного движения ребенок может быть привлечен к тому, что его поставят на профилактический учёт как в школе, так и в отделении по делам несовершеннолетних. Соответственно, на постоянной основе ребенок будет подвергаться постоянной проверке со стороны правоохранительных органов и комиссии. Линар Зиннуров, старший инспектор по особым поручениям группы пропаганды БДД Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Башкортостан

В Уфе на постоянной основе проводятся совместные рейды госавтоинспекторов с операторами кикшеринга. Водителям самокатов напоминают о запрете ездить вдвоем и пересекать пешеходный переход без спешивания. Не разгоняться больше 20 километров в час. И о том, что брать в аренду транспорт можно только с 18 лет. При движении не создавать помех для прохожих.

Если говорить о тех нарушениях, которые мы фиксируем чаще всего, то, наверное, стоит упомянуть неправильную парковку, когда пользователь, приезжая на точку виртуальной парковки, ставит самокат не очень аккуратно, скажем, поперек движения пешеходов или, например, выезжает на проезжую часть. Денис Балакирев, пресс-секретарь сервиса кикшеринга

Кроме того, в самой Уфе нередко можно встретить и новые дорожные знаки, особенно у парков и скверов. Службы проката автоматически вводят ограничения по скорости движения на разных участках.

Если по этой пешеходной дорожке на самокате, взятым в аренду, еще можно проехать, то на территорию, к примеру, Театрального сквера на нем уже не попадешь. А все потому, что на транспортных средствах установлены специальные GPS-трекеры, которые отслеживают их движение. Убедиться в этом можно с помощью карты в приложении, где указано, куда можно заехать, а куда нельзя.

Тем временем депутаты Государственной Думы предлагают привлекать к ответственности водителей за управление самокатом в нетрезвом виде и наказывать за оставление места происшествия, если они стали его участниками. В свою очередь парламентарии из Башкортостана планируют провести круглый стол с участием экспертов и внести свои законодательные инициативы.

Мы против разных запретительных подходов, выражаем необходимость создания необходимых условий для обеспечения безопасности тех, кто пользуется самокатами. На этом круглом столе мы предлагаем обсудить самые разные вопросы. В том числе и вопросы применения средств индивидуальной защиты при езде на самокатах. Фарит Гумеров, председатель комитета Государственного Собрания Республики Башкортостан

Эксперты тоже выступают против запретов. Они предлагают перенять опыт Москвы, Татарстана, Турции и ряда европейских стран по созданию отдельных полос для средств индивидуальной мобильности. Это позволит минимизировать взаимодействие между всеми участниками движения. Ведь помимо увеличения кикшеринговых служб, растет и число частных пользователей электросамокатов.

И вот эту задачу муниципалитеты уже могут постепенно решать. Конечно, эти потоки нужно разделять, к этому мы придём. Потому что такие полумеры, как искусственное ограничение скорости тех СИМов, которые находятся в ведении кикшеринговых компаний, в местах наибольшего скопления людей, конечно, они не всегда дают положительный эффект. Рустам Баязитов, председатель общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан, доцент Уфимского университета науки и технологий

Жители Уфы говорят о необходимости повышения у людей культуры вождения на средствах индивидуальной мобильности и не только.

Нужно просто следить за ними, чтобы были люди, которые бы следили за ними. Штраф штрафами, вот сколько наблюдаю, сколько дорогу переходишь, те же самые самокатчики и велосипедисты, они же не слезают. Не останавливаются, едут прям по дороге, при мне, помню, велосипедистку сбили на Галле. Евгения Иванова

Регулировать поведение однозначно нужно, потому что бывали ситуации, когда ты был за рулем и выкатывается самокатчик, и ты его не видишь. Ты ожидаешь скорость пешехода в 4-5 км/ч, а ребята движутся со скоростью в 20 км/ч, и, что называется, чем больше силы, тем больше ответственности. Алик Мингазов