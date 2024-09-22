В Уфе прошёл десятый международный марафон

В Уфе прошёл юбилейный, десятый международный марафон. На разные дистанции вышли порядка 10 тысяч спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта со всей страны. Они собрались на старте пяти дистанций от 2 до 42 км. Самому юному участнику меньше года, а самому возрастному – 85. Мероприятие приурочено к 450-летию Уфы.

Юбилейный праздничный забег стартовал ранним утром. Несмотря на пасмурную погоду, марафон собрал порядка 10 тысяч бегунов. В этом году в нём приняли участие 42 региона России, а также 45 стран: любители бега из Японии, Таиланда, Нидерландов, Бразилии, Шри-Ланки. Маршрут марафона проходил по историческому центру города.

Некоторые считают себя не любителями, а настоящими спортсменами. Мария Завьялова приехала из Перми, чтобы пройти уфимскую 21-километровую дистанцию. Девушка путешествует по России и принимает участие во всех забегах.

На старт выходили малыши. Майя Ишметова каждый год принимает участие в марафоне со своими детьми и наряжается в различные костюмы. В прошлом забеге она была в образе ведьмы, а в этот раз с младшей дочкой Сабиной они были пионерками.

Участники могли выбрать удобную для себя дистанцию: на 2, 5, 10 километров, марафон на 42 километра или полумарафон. Кроме того, в этом году для бегунов предусмотрели, помимо классических забегов, детский на роликах и парный.