В Хайбуллинском районе ремонтируют мост через реку Таналык

Ремонт моста через реку Таналык в Хайбуллинском районе завершат осенью 2025 года. Капитальная реконструкция проходит по проекту «Безопасные качественные дороги». Длина путепровода составляет 147 метров.
Уже демонтированы перильные и барьерные ограждения, разобрано покрытие. Сейчас рабочие демонтируют старые балки, устанавливают временные водопропускные системы труб. Также прокладывают дорогу для дальнейшей работы спецтехники.
По поручению главы республики Радия Хабирова принято решение о капитальном ремонте моста с заменой всех пролётных строений. Общая стоимость строительно-монтажных работ на 2024-2025 годы составляет около 270 млн рублей.