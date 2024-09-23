В Хайбуллинском районе ремонтируют мост через реку Таналык

Ремонт моста через реку Таналык в Хайбуллинском районе завершат осенью 2025 года. Капитальная реконструкция проходит по проекту «Безопасные качественные дороги». Длина путепровода составляет 147 метров.

Уже демонтированы перильные и барьерные ограждения, разобрано покрытие. Сейчас рабочие демонтируют старые балки, устанавливают временные водопропускные системы труб. Также прокладывают дорогу для дальнейшей работы спецтехники.