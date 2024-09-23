В Уфе открыли мемориальную доску Газиму Шафикову

В этом году исполняется 85 лет со дня рождения Газима Шафикова. В связи с этим в республике пройдет ряд памятных мероприятий. Известность Газим Шафиков получил вначале как поэт. В последующем он обратился к прозе и драматургии, где также достиг успеха. По его пьесам были поставлены спектакли не только в республике, но и за рубежом. Также по сценариям мастера были сняты фильмы. Высот Газим Шафиков достиг и на поприще перевода на русский произведений башкирских поэтов, эпосов «Урал-батыр», «Акбузат», «Идукай и Мурадым», легенд, сказок и преданий.