Известно, когда в Уфе запустят развязку на перекрёстке Пугачёва и Рыленко

Развязку на южном въезде в Уфу откроют для автомобилистов уже 1 октября. Об этом мэр столицы рассказал на оперативном совещании в правительстве. Радию Хабирову представили график ввода в эксплуатацию дорожных элементов после строительства и реконструкции.

Так, первый на очереди – путепровод в сторону улицы генерала Рыленко. А вот улицу Пугачева от Монумента Дружбы до магазина «Лента» запустят в несколько этапов. До конца октября движение пустят по двум полосам. Ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы. Ну а полностью улица будет готова в третьем квартале 2025 года.