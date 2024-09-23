Известно, когда в Уфе запустят развязку на перекрёстке Пугачёва и Рыленко

Развязку на южном въезде в Уфу откроют для автомобилистов уже 1 октября. Об этом мэр столицы рассказал на оперативном совещании в правительстве. Радию Хабирову представили график ввода в эксплуатацию дорожных элементов после строительства и реконструкции.

Так, первый на очереди – путепровод в сторону улицы генерала Рыленко. А вот улицу Пугачева от Монумента Дружбы до магазина «Лента» запустят в несколько этапов. До конца октября движение пустят по двум полосам. Ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы. Ну а полностью улица будет готова в третьем квартале 2025 года.

«Южные ворота» – проект непростой. Он существенно сбалансирует дорожную сеть в южной части Уфы. Это большое достижение. Всего вложили в него порядка 10,5 млрд рублей. Все этапы нужно завершить должным образом. И если что-то в силу разных причин переносится, важно обязательно жителям подробно объяснять. Кстати, в следующем году мы сдаём в «Кузнецовском затоне» самую большую школу в Приволжском федеральном округе – на 2 200 мест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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