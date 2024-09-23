В Башкирии пенсионеры пострадали в огне, пытаясь спасти имущество

Еще один пожар, но со смертельным исходом произошел в Ишимбайском районе. Ночью в селе Макарово загорелся бревенчатый дачный дом размером 5 на 5 метров с дощатым пристроем. Тушением занимались силы и средства МЧС, Госкомитет по ЧС, а также добровольные пожарные команды Петровского и Макаровского сельских советов. В ходе тушения в одной из комнат был обнаружен мертвый 36-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.