В Башкирии пенсионеры пострадали в огне, пытаясь спасти имущество

В Краснокамском районе при попытке спасти своё имущество от огня пострадали пенсионеры. В селе Николо-Берёзовка загорелся дом и надворные постройки, находящиеся под одной крышей, а также веранда и баня. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, к тушению привлеки девять огнеборцев и три единицы техники.
В результате происшествия пострадали 59-летний мужчина и 79-летняя женщина, они получили ожог верхних конечностей первой степени. Их доставили в больницу, после оказания помощи обоих отпустили на амбулаторное лечение. Причину и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель МЧС России.
Еще один пожар, но со смертельным исходом произошел в Ишимбайском районе. Ночью в селе Макарово загорелся бревенчатый дачный дом размером 5 на 5 метров с дощатым пристроем. Тушением занимались силы и средства МЧС, Госкомитет по ЧС, а также добровольные пожарные команды Петровского и Макаровского сельских советов. В ходе тушения в одной из комнат был обнаружен мертвый 36-летний мужчина. На месте работает следственно-оперативная группа.