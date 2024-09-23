Куда обратиться жителям Башкирии, желающим заключить контракт с Минобороны

Среди желающих и женщины. Однако для них есть ограничения – заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование.