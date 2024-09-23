Куда обратиться жителям Башкирии, желающим заключить контракт с Минобороны

Число желающих заключить контракт на военную службу с Министерством обороны страны растет. Ежедневно в пункт отбора съезжаются мужчины со всей республики, чтобы подписать документы и отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Среди желающих и женщины. Однако для них есть ограничения – заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование.
Каждого подавшего заявление курируют инструкторы. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить от 3 миллионов 725 тысяч в год.