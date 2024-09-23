В Нацмузее Башкирии открылась выставка картин «Уфа, я люблю тебя!»

Картины, отражающие диалог материального и идеального, сотворение мира, ранние формы религии, образы Урал-батыра и Хумай. В работах художницы можно увидеть, как переплетаются древние легенды и современность, и почувствовать связь с историей башкирского народа. Эльза Кутлубаева через свои работы передаёт атмосферу и душу Уфы. Выставку можно посетить до 30 сентября.