В Башкирии прошли гонки на радиоуправляемых машинках

Виражи и бездорожье. В Уфимском районе прошли открытые соревнования-гонки на радиоуправляемых моделях. Побороться за звание сильнейшего приехали более 30 пилотов со всех концов Башкортостана. В числе участников и гости из Удмуртии. Заезды между детьми и взрослыми пилотами проводились отдельно. При этом участниками стали и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Войти в крутой поворот под 90 градусов непросто. А на земляной поверхности такой маневр без расчета скорости и вовсе может привести к тому, что машинка перевернется и драгоценные секунды будут потеряны. В соревнованиях участвовало много новичков. Большинство из них – местные школьники. При этом у гонщиков есть свои ритуалы перед заездом.

В селе Михайловка это уже вторые гонки машинок на радиоуправлении, которые собирают поклонников данного направления со всего региона. Специально для этого была построена новая трасса. Какие-то элементы добавили с трасс, где проходят мировые первенства. Помимо этого, была построена специальная вышка, чтобы пилотам было легче управлять моделями, наблюдая за трассой сверху.

К слову, в этот раз участниками стали представители порядка десяти городов и районов республики. Кроме того, приехала команда из Ижевска. Организаторы также пригласили на соревнования и детей с ОВЗ из Уфимского района. Они участвовали в общих заездах.

В школе села Михайловка по «Точке роста» дети с учителями начали заниматься радиоуправляемыми моделями. Гонки – своего рода для развития интереса, но одна из главных целей – конструирование машин.