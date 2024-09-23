Новый путепровод и льготы для многодетных: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Уфе готовятся к запуску движения в «Южных воротах». Делать это будут поэтапно и начнут уже с 1 октября. Об этом главе республике доложили на оперативном совещании правительства. Радий Хабиров также дал ряд поручений: например, учредить специальные стипендии для активных студентов и упростить порядок обращений для получения права льготного проезда для школьников.

Завершения строительства «Южных ворот» ждут многие автомобилисты в Уфе. И вот для водителей наконец загорится зеленый свет. Правда, открывать путепровод будут поэтапно. Уже 1 октября движение пустят по развязке на улицу генерала Рыленко. А к концу того же месяца – на участке улицы Пугачева от магазина «Лента» до Монумента Дружбы. Вначале по двум полосам, а ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы.

«Южные ворота» – проект непростой. Он существенно сбалансирует дорожную сеть в южной части Уфы. Это большое достижение. Всего вложили в него порядка 10,5 млрд рублей. Все этапы нужно завершить должным образом. И если что-то в силу разных причин переносится, важно обязательно жителям подробно объяснять. Кстати, в следующем году мы сдаём в «Кузнецовском затоне» самую большую школу в Приволжском федеральном округе – на 2 200 мест. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ну а полностью улица Пугачева будет готова в третьем квартале 2025 года. Процесс строительства затянулся из-за споров с собственниками земельных участков и помещений. В половине случаев владельцы были не согласны с переселением, и решать вопрос приходилось через суд. А это время. Сейчас осталось два объекта, решение по которым служители Фемиды примут в ближайшие месяцы.

В продолжение темы транспорта. С 1 сентября начала действовать новая льгота – бесплатный проезд для школьников из многодетных семей. Этим правом уже могут воспользоваться почти 8 тысяч детей. Радий Хабиров поручил перевести порядок получения льготы в электронный вид.

Статус многодетной семьи отныне бессрочный. А меры поддержки действуют, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, а не 18, как было раньше. Еще одна новая льгота – бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок в госучреждениях. Чтобы воспользоваться этим правом, многодетным семьям начали выдавать удостоверения единого образца.

Поддержку получат и активные студенты. Радий Хабиров поручил учредить для них специальные стипендии, но при условии высокой успеваемости. Кроме того, руководитель республики разъяснил ситуацию с главами муниципалитетов. В СМИ начали писать, что многие из них после выборов складывают свои полномочия. По словам Радия Хабирова, это формальности. Подавляющее большинство чиновников сохранят свои места.

В соответствии с законодательством, служебный контракт главы администрации муниципального образования завершается с истечением срока полномочий представительного органа местного самоуправления, принимавшего решение о его назначении. В связи с этим у нас порядка 50 глав администраций городов и районов складывают свои полномочия. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан