Новый путепровод и льготы для многодетных: итоги оперативки с Радием Хабировым

В Уфе готовятся к запуску движения в «Южных воротах». Делать это будут поэтапно и начнут уже с 1 октября. Об этом главе республике доложили на оперативном совещании правительства. Радий Хабиров также дал ряд поручений: например, учредить специальные стипендии для активных студентов и упростить порядок обращений для получения права льготного проезда для школьников.
Завершения строительства «Южных ворот» ждут многие автомобилисты в Уфе. И вот для водителей наконец загорится зеленый свет. Правда, открывать путепровод будут поэтапно. Уже 1 октября движение пустят по развязке на улицу генерала Рыленко. А к концу того же месяца – на участке улицы Пугачева от магазина «Лента» до Монумента Дружбы. Вначале по двум полосам, а ко второй половине декабря заработают уже четыре полосы.
Ну а полностью улица Пугачева будет готова в третьем квартале 2025 года. Процесс строительства затянулся из-за споров с собственниками земельных участков и помещений. В половине случаев владельцы были не согласны с переселением, и решать вопрос приходилось через суд. А это время. Сейчас осталось два объекта, решение по которым служители Фемиды примут в ближайшие месяцы.
В продолжение темы транспорта. С 1 сентября начала действовать новая льгота – бесплатный проезд для школьников из многодетных семей. Этим правом уже могут воспользоваться почти 8 тысяч детей. Радий Хабиров поручил перевести порядок получения льготы в электронный вид.
Статус многодетной семьи отныне бессрочный. А меры поддержки действуют, пока старшему ребенку не исполнится 23 года, а не 18, как было раньше. Еще одна новая льгота – бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок в госучреждениях. Чтобы воспользоваться этим правом, многодетным семьям начали выдавать удостоверения единого образца.
Поддержку получат и активные студенты. Радий Хабиров поручил учредить для них специальные стипендии, но при условии высокой успеваемости. Кроме того, руководитель республики разъяснил ситуацию с главами муниципалитетов. В СМИ начали писать, что многие из них после выборов складывают свои полномочия. По словам Радия Хабирова, это формальности. Подавляющее большинство чиновников сохранят свои места.
Сейчас действительно не время для отдыха. Чуть меньше месяца остается до одного из крупнейших событий – форума «Россия – спортивная держава». Поступило уже порядка 2 тысяч заявок на участие. Республика станет местом проведения десятка различных состязаний, в которых примут участие делегации более чем 100 стран.