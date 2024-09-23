Добровольцы СВО из Башкирии сменили гражданские специальности на военные

Есть такая профессия – Родину защищать. Легендарная фраза министра обороны СССР Андрея Гречко актуальна и сегодня. И по зову сердца многие добровольцы сменили свои гражданские специальности на военные, когда это было нужно стране. В зоне проведения СВО профессиональные навыки также оказались полезны.
Девять месяцев назад боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Журналист» сменил микрофон БСТ на автомат и оправился на СВО добровольцем. Над своим решением долго не раздумывал, тяжелее всего было объяснить такой выбор семье, признается коллега. Но и здесь, за ленточкой, он не остался без поддержки родных и близких.
Помимо выполнения своих основных обязанностей в роте управления, в свободное время «Журналист» продолжает работу и на информационном поле боя. Завёл свой телеграм-канал «Записки журналиста», где рассказывает не только о службе, но и о боевых товарищах.
Следующим героем таких публикаций может стать и боец с позывным «Айболит». Ему тоже есть что рассказать о своём решении подписать контракт с Минобороны России и отправиться добровольцем на СВО.
К своим присоединился и доброволец с позывным «Башкир». В полку он, пожалуй, самый молодой. Ему едва исполнилось 18 лет. Решение отправиться на спецоперацию вместо службы в армии он обдумывал еще со школьной скамьи.
Среди военнослужащих мотострелкового полка «Башкортостан» люди с разными гражданскими профессиями. Это врачи, учителя, аграрии, журналисты, сварщики и многие другие. Но когда была необходимость, все они без раздумий сменили свою специальность, и теперь их объединяет одна профессия: все они – защитники Родины.