Добровольцы СВО из Башкирии сменили гражданские специальности на военные

Есть такая профессия – Родину защищать. Легендарная фраза министра обороны СССР Андрея Гречко актуальна и сегодня. И по зову сердца многие добровольцы сменили свои гражданские специальности на военные, когда это было нужно стране. В зоне проведения СВО профессиональные навыки также оказались полезны.

Девять месяцев назад боец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Журналист» сменил микрофон БСТ на автомат и оправился на СВО добровольцем. Над своим решением долго не раздумывал, тяжелее всего было объяснить такой выбор семье, признается коллега. Но и здесь, за ленточкой, он не остался без поддержки родных и близких.

Коллектив дружный, так как мы все земляки. Тут даже братья служат, родственники служат. Я в первый день прибытия сюда в часть встретил своего свояка. То есть тут не только землячество, тут родственные связи уже. И поэтому тут все плечом к плечу, главное – не подвести близкого. Служим, выполняем свой боевой долг. позывной «Журналист»

Помимо выполнения своих основных обязанностей в роте управления, в свободное время «Журналист» продолжает работу и на информационном поле боя. Завёл свой телеграм-канал «Записки журналиста», где рассказывает не только о службе, но и о боевых товарищах.

Недавно я писал о нашем водителе «Янтаре». По состоянию здоровья он мог не идти на СВО. Но он настырно ходил в военкомат, где ему в первый, второй, третий раз отказывали. В четвёртый раз он уже через Госуслуги подал документы, и ему не смогли отказать, повестку получил 9 мая. Он постоянно ездит на передок, возит пополнение, боекомплект. позывной «Журналист»

Следующим героем таких публикаций может стать и боец с позывным «Айболит». Ему тоже есть что рассказать о своём решении подписать контракт с Минобороны России и отправиться добровольцем на СВО.

Занимался аптечной деятельностью, я фармацевт по профессии. Я из многодетной семьи, и у самого у меня трое детишек. Они еще в садик ходят. Захотел помочь Родине, какими-то своими действиями сделать нашу победу ближе. В нашем подразделении, в штурмовом отряде, люди разных профессий. Начиная от дальнобойщиков и до профессиональных хирургов. Все люди кардинально разных профессий. Но всех объединяет одно – защита нашей великой Родины. позывной «Айболит»

К своим присоединился и доброволец с позывным «Башкир». В полку он, пожалуй, самый молодой. Ему едва исполнилось 18 лет. Решение отправиться на спецоперацию вместо службы в армии он обдумывал еще со школьной скамьи.

С 17 лет я обдумывал это решение. Тут раз у меня друзья пошли, родственников кого мобилизовали, кто-то сам ушёл. Я подумал: ну а что я прохлаждаться буду, пойду, помогу мальчишкам, чтобы быстрее всё закончилось. Я сам из Башкирии, город Благовещенск. Привет хочу передать маме, братишкам, сёстрам. Всем привет. Прорвёмся, всё будет хорошо, скоро всё закончится. позывной «Башкир»