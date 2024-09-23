В Уфе подготовили новое издание Красной книги Башкортостана

Редкие и исчезающие виды животных Башкортостана собрали в одном месте. Зоологи Уфимского университета науки и технологий подготовили новое издание Красной книги республики. Предыдущий том увидел свет 10 лет назад. Сейчас из списка исключили 21 вид животных. Каждая страница актуального справочника получила обновленный дизайн с цветными иллюстрациями и картами распространения. Работа велась в соответствии с задачами нацпроекта «Наука и университеты».

История справочников о состоянии редких и исчезающих животных Башкортостана начала зарождаться более 40 лет назад. Тогда в свет вышли Красные книги СССР и РСФСР. Отдельные издания социалистических республик не допускались.

Посовещавшись с Евгением Васильевичем Кучеровым, он попросил меня предложить виды, которые можно было бы включить в Красную книгу БАССР тогда наряду с растениями. Марат Мигранов, доктор биологических наук, профессор УУНИТ

Название «Красная книга» одобрили не сразу. Но в 1984 году все же удалось выпустить первый справочник. С тех пор сборник переиздавали трижды. Над еще не вышедшей в свет работой зоологов уфимского университета трудились более 25 человек. Самым трудным оказалось составить наиболее полный и достоверный список животных.

Это был большой дискуссионный вопрос, он длился много лет. Здесь большую роль сыграли наши молодые зоологи, которые когда-то выпустились из нашего института и которые стали профессиональными зоологами. Это Полина Полежанкина, Вера Наумова и Михаил Кривошеев, который, к сожалению, от нас ушел слишком рано. Но эта Красная книга будет большой памятью об этом человеке. Сергей Ямалов, заведующий кафедрой биологии и экологии института природы и человека УУНИТ

Итоговый вариант содержит 140 видов редких и исчезающих животных. Это на 26 больше, чем в предыдущей версии Красной книги 2014 года. В основном представлены животные, сохранившие свой статус: рыбы, земноводные, млекопитающие, пресмыкающиеся.

Вот такая вот черепаха ведет водный образ жизни. Также из рептилий у нас встречаются, есть в нашей коллекции уж водяной и степная гадюка, вот она здесь представлена. Есть еще медянка, которая также вошла в Красную книгу, и узорчатый полоз, но у нас их в коллекции, к сожалению, нет. Александр Гладких, заведующий учебно-научной зоологической лабораторией УУНИТ

Мы старались включить в Красную книгу как можно больше насекомых, которые действительно представляют редкость для Башкирии. А Башкирия уникальна, потому что у нас все лесорастительные зоны представлены. Сергей Герасимов, работник Республиканского детского эколого-биологического центра

Расширен список в основном за счет насекомых, их у нас 56 теперь видов. Также много видов птиц – 51. И впервые добавили мы, например, паука. Где-то 21 вид мы исключили из Красной книги, это те виды, которые увеличили свою численность и ареал распространения, например, богомол. Те виды, которые были нам включены сверху из Красной книги России, потом оттуда их убрали, соответственно, мы их тоже исключили. Венер Хабибуллин, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии УУНИТ, главный редактор Красной книги Башкортостана

Немаловажную роль при создании справочника сыграли студенты. Например, делились своими открытиями во время полевых выходов или создавали иллюстрации. К слову, их, как и подробное описание с картами ареала обитания, получил каждый вид. Внешний вид книги разрабатывали дизайнеры.

Мы взяли за основу предыдущие книги и сделали совершенно новую верстку. То есть дизайн обновлен полностью. Цвет взят основной акцентный красный. Дарья Костромина, графический дизайнер

Яркий цвет больше с угрозой ассоциируется, поэтому через этот цвет решили привлечь внимание. Салават Газин, графический дизайнер