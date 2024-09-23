«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» на выезде

«Салават Юлаев» продолжил выездную серию матчем в Магнитогорске. «Металлург» забил первым – отличился Дмитрий Силантьев.
Начало второго периода юлаевцы провалили, пропустив дважды, после чего Семёна Вязового сменил Александр Самонов. Но «Магнитка» почти сразу сделала счёт 4:0. Это взбодрило «Салават», который ещё до перерыва забросил дважды – шайбы на свой счёт записали Шелдон Рэмпал и Михаил Науменков.
В третьем периоде Джошуа Ливо сократил счёт до минимального, но «Магнитка» удержала победу, а в самом конце встречи Егор Коробкин забросил в пустые ворота. 5:3 – второе поражение «Салавата» в этом сезоне.