«Салават Юлаев» уступил «Металлургу» на выезде

Начало второго периода юлаевцы провалили, пропустив дважды, после чего Семёна Вязового сменил Александр Самонов. Но «Магнитка» почти сразу сделала счёт 4:0. Это взбодрило «Салават», который ещё до перерыва забросил дважды – шайбы на свой счёт записали Шелдон Рэмпал и Михаил Науменков.