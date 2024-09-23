Уфа принимает первый этап Кубка России по шорт-треку

В Уфе стартовал большой сезон шорт-трека. Столица Башкортостана принимала первый этап Кубка России. Олимпийский чемпион Семён Елистратов завоевал три медали на личных дистанциях. О призерах стартового этапа соревнований и травме башкирского скорохода – в нашем сюжете.

Олимпийский чемпион и призер Игр Семён Елистратов на личных дистанциях не остался без медалей. В первый день он стал серебряным призером соревнований в забеге на 1500 метров. Позже финишировал вторым на 500 метров. А в заключительный день не оставил шансов соперникам по финалу А на своей коронной дистанции в 1000 метров, обогнав всех на последнем круге

Я почувствовал силы исходя из своего опыта и решил рискнуть. Но такие обгоны делать опасно, у нас есть такая фраза в спортивном языке: «на тоненького» – здесь 50 на 50, у меня получилось. Семён Елистратов, победитель и призёр этапа Кубка России по шорт-треку, олимпийский чемпион

За неделю до старта Елистратов сломал мизинец, но именно домашний этап он не захотел пропускать. Выручала лангетка, которую спортсмен снимал на время забегов.

У женщин в финале на 1000 метров победу одержала представительница Санкт-Петербурга Анастасия Жеганова. После дисквалификаций на двух дистанциях она сумела выдать золотой забег. Помогли опыт и настрой.

У меня это первая личная медаль за два года, и я понимала, что я сильная девочка, но что-то не получалось. Даже слёзы навернулись. Анастасия Жеганова, победительница этапа Кубка России по шорт-треку на дистанции 1000 метров

С появлением в республике центра шорт-трека здесь стали проводить турниры российского уровня. До четырех состязаний в год. Но раньше столица Башкортостана еще не принимала первый старт сезона.

Сборы прошли хорошо, съездили в Киргизию и Беларусь и потом проходили подготовку в Уфе. Арина Бахия, участница этапа Кубка России по шорт-треку /г. Санкт-Петербург/

Часть сборников тренируется под руководством Андрея Максимова на базе в Уфе. Другие готовились к сезону в Кисловодске и в Новогорске. В итоге на дистанции 1500 метров лучшими стали Анна Матвеева и Даниил Николаев из Челябинской области.

500 метров первыми преодолели Анастасия Константинова и Владимир Балбеков. В эстафетах первенствовали команды Санкт-Петербурга.

Это старты больше пристрелочные. Никто не знает, кто на что готов, и да, можно сказать, что это стало неожиданностью, и я порадовал себя немножко. Данил Николаев, победитель этапа Кубка России по шорт-треку на дистанции 1500 метров