Уфа принимает первый этап Кубка России по шорт-треку

В Уфе стартовал большой сезон шорт-трека. Столица Башкортостана принимала первый этап Кубка России. Олимпийский чемпион Семён Елистратов завоевал три медали на личных дистанциях. О призерах стартового этапа соревнований и травме башкирского скорохода – в нашем сюжете.
Олимпийский чемпион и призер Игр Семён Елистратов на личных дистанциях не остался без медалей. В первый день он стал серебряным призером соревнований в забеге на 1500 метров. Позже финишировал вторым на 500 метров. А в заключительный день не оставил шансов соперникам по финалу А на своей коронной дистанции в 1000 метров, обогнав всех на последнем круге
За неделю до старта Елистратов сломал мизинец, но именно домашний этап он не захотел пропускать. Выручала лангетка, которую спортсмен снимал на время забегов.
У женщин в финале на 1000 метров победу одержала представительница Санкт-Петербурга Анастасия Жеганова. После дисквалификаций на двух дистанциях она сумела выдать золотой забег. Помогли опыт и настрой.
С появлением в республике центра шорт-трека здесь стали проводить турниры российского уровня. До четырех состязаний в год. Но раньше столица Башкортостана еще не принимала первый старт сезона.
Часть сборников тренируется под руководством Андрея Максимова на базе в Уфе. Другие готовились к сезону в Кисловодске и в Новогорске. В итоге на дистанции 1500 метров лучшими стали Анна Матвеева и Даниил Николаев из Челябинской области.
500 метров первыми преодолели Анастасия Константинова и Владимир Балбеков. В эстафетах первенствовали команды Санкт-Петербурга.
Соревнования в Уфе – это один из пяти этапов кубка страны. После трех из них пройдет чемпионат России. Его примет Челябинск. А по итогам всех турниров определится чемпион. Результаты подводят на личных дистанциях и в эстафетах.