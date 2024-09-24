Жителя Башкирии осудили за безжалостное убийство сожительницы

В Салавате перед судом предстал местный житель, которого обвинили в безжалостном убийстве подруги.

В апреле между сожителями произошёл конфликт. В порыве злости мужчина избил несчастную, а после задушил. Начало ссоры зафиксировали на улице Калинина. Местные жители услышали крики, удары и вызвали полицию. Правоохранители проследовали за следами крови и пришли к арендованной сожителями квартире. Мужчина лежал рядом с бездыханным тело убитой им женщины.