В Хайбуллинском районе реализовали проект «СВОи герои»

В Хайбуллинском районе благодаря гранту Главы Башкортостана, удалось реализовать проект «СВОи герои». Он посвящен землякам-участникам специальной военной операции. Проект предполагает проведение 15 просветительских мероприятий-экскурсий и встреч с бойцами и их семьями.

В местном музее гостей ознакомили с выставкой, посвященной военнослужащим, а также показали передачу акъярского телевидения «Герои среди нас» о героически погибшем в зоне СВО лейтенанте Наиле Габбасове. К слову, его кадетскую форму семья передала в местный музей. В числе гостей мероприятия были и сами бойцы, находящиеся в отпуске.