В Уфе можно привиться от свиного и гонконгского гриппа

В поликлиниках Уфы можно получить вакцину от свиного и гонконгского гриппа. Они относятся к типу «А». По словам врачей, сейчас оптимальное время для получения вакцины и формирования иммунитета до начала эпидемического подъёма заболеваемости. Иммунизация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений.