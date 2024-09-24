В Уфе можно привиться от свиного и гонконгского гриппа

В поликлиниках Уфы можно получить вакцину от свиного и гонконгского гриппа. Они относятся к типу «А». По словам врачей, сейчас оптимальное время для получения вакцины и формирования иммунитета до начала эпидемического подъёма заболеваемости. Иммунизация защищает от тяжелого течения болезни и развития осложнений.
Прививаться против гриппа необходимо ежегодно, так как состав вакцины обновляется по актуальным штаммам гриппа. В медучреждениях можно сделать прививку препаратами «Флю-М», «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Прежде чем иммунизироваться, необходимо получить консультацию терапевта. Противопоказанием может стать высокая температура и аллергия.