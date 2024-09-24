В Уфе стартовал финал конкурса «Сердце отдаю детям»

В Уфе стартовал финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» среди педагогов допобразования. Его проводят в башкирской столице – городе, где работает абсолютный победитель прошлого года Татьяна Воробьева. В этом году в заочном этапе соревновались 454 человека из 82 регионов страны, из них финалистами признали 90 человек. У них впереди трехдневные испытания.

Жюри будет оценивать участников в девяти номинациях и определит лучших педагогов по технической, художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-гуманитарной направленностям, а также лучших педагогов дополнительного образования, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Будут названы и победители в номинациях «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» и «Наставничество в дополнительном образовании». Их имена назовут 26 сентября на закрытии конкурса.