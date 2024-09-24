В Уфе в третий раз прошла «Ночь 1000 велосипедистов»

В Уфе состоялся уже третий массовый велозаезд «Ночь 1000 велосипедистов». Любители велоспорта проехали семь километров по главным улицам Черниковки. На старт ночного фестиваля вышло 4074 участника, что стало новым рекордом масштабного велопробега. Вместе с велосипедистами свой забег устроили и девушки.
Для жителей Черниковки «Ночь 1000 велосипедистов» стала важным событием. Уже третий год подряд любители двухколёсного транспорта собираются вместе, чтобы проехать по главным улицам своего района. Старт дали на площади перед дворцом культуры «Машиностроитель», велосипедисты проехали по улицам Кольцевой, Ульяновых и Первомайской и финишировали спустя полчаса.
Важным атрибутом для каждого участника были фонарики, установленные на велосипедах. На финише на всей улице уже по традиции выключили освещение. В конце мероприятия также состоялся конкурс костюмов. Обладатели самой необычной экипировки получали призы. Как, например, Надежда Щекотурова, которая всегда украшает своего трёхколесного друга.
Также перед велопробегом состоялся женский забег под названием «Тысяча и одна ночь», в котором могли участвовать только девушки.
Девушки бежали дистанцию 5600 метров, поучаствовать могли все желающие. Для тех, кто не был готов к такой дистанции, был укороченный вариант забега.
Это уже третий женский забег в Уфе в этом году, в Черниковке свои силы попробовали 80 девушек. В планах у организаторов не останавливаться на достигнутом и пробежать зимой.