В Уфе в третий раз прошла «Ночь 1000 велосипедистов»

В Уфе состоялся уже третий массовый велозаезд «Ночь 1000 велосипедистов». Любители велоспорта проехали семь километров по главным улицам Черниковки. На старт ночного фестиваля вышло 4074 участника, что стало новым рекордом масштабного велопробега. Вместе с велосипедистами свой забег устроили и девушки.

Для жителей Черниковки «Ночь 1000 велосипедистов» стала важным событием. Уже третий год подряд любители двухколёсного транспорта собираются вместе, чтобы проехать по главным улицам своего района. Старт дали на площади перед дворцом культуры «Машиностроитель», велосипедисты проехали по улицам Кольцевой, Ульяновых и Первомайской и финишировали спустя полчаса.

Я на ночном велопробеге уже в третий раз. Я живу здесь, в Черниковке, для меня очень приятно, что Черниковку выбирают как место ночного велопробега. Тимур Адиев, участник «Ночи 1000 велосипедистов»

Важным атрибутом для каждого участника были фонарики, установленные на велосипедах. На финише на всей улице уже по традиции выключили освещение. В конце мероприятия также состоялся конкурс костюмов. Обладатели самой необычной экипировки получали призы. Как, например, Надежда Щекотурова, которая всегда украшает своего трёхколесного друга.

Велик мне подарил глава Радий Хабиров, и благодаря ему я передвигаюсь – на двухколёсном не умею. На «Ночь 1000 велосипедистов» всегда гирлянды. Это весело, по-новогоднему празднично. Надежда Щекотурова, участница «Ночи 1000 велосипедистов»

Также перед велопробегом состоялся женский забег под названием «Тысяча и одна ночь», в котором могли участвовать только девушки.

Мы стартуем от ДК УМПО и до восьмиэтажки, разворачиваемся и бежим обратно. У нас участвуют девушки из Уфы, городов Башкирии, Челябинска и Минска. Альбина Помыканова, организатор забегов Lady Run Ufa

Мы принимаем участие в юбочках и платьях. Дистанция – 5600 метров, прямая дорога, на финише мы получаем цветы, медальку, браслетик, баночку для воды. Диана Гилязова, участница забега «Тысяча и одна ночь»

Девушки бежали дистанцию 5600 метров, поучаствовать могли все желающие. Для тех, кто не был готов к такой дистанции, был укороченный вариант забега.

Мы приехали с сыном из Минска, участвуем в Уфимском марафоне второй год подряд, по скандинавской ходьбе третье место. Люблю пробовать новое, решила принять участие в ночном забеге. Елизавета Першина, участница забега «Тысяча и одна ночь»

Мы первые, мы приехали не одни, нас 5-6 человек, Туймазы, весело пробежали забег, не ожидали, что будем первыми. Нас сопровождали две машины полицейских, нам всё понравилось. Елена Сафина и Эльвира Муллагалеева, участницы забега «Тысяча и одна ночь»