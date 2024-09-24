Пожилые жители Башкирии получат льготы при оплате за капремонт

Собственникам жилых помещений в возрасте от 70 лет, которые живут отдельно или в семье, где все – неработающие пенсионеры или инвалиды I-II группы, компенсируется половина взноса за капремонт. А с 80 лет компенсируется вся стоимость. Действие льгот продлится на два года, до конца 2026-го. Документ направлен на подпись главе республики.