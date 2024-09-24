В Уфе начали обучать башкирскому по новым учебникам со шрифтом Брайля

Цель проекта «Башкирский язык шрифтом Брайля» – это повышение культуры общения на родном башкирском языке и знания на родном башкирском языке у незрячих и слабовидящих, которые как раз обучаются в Уфимской общеобразовательной коррекционной школе-интернате №28.

Назиля Давлетханова, заведующая отделом каталогизации и развития Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых им. М.Х. Тухватшина