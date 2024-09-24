В Уфе начали обучать башкирскому по новым учебникам со шрифтом Брайля

В Уфе начали обучать детей с нарушениями зрения башкирскому языку с помощью шрифта Брайля по новым учебникам. В пособиях появились рельефно-графические рисунки с изображением животных и птиц. Проект реализуется на грант Главы Башкортостана, направленный на сохранение и повышение культуры общения на башкирском языке.

Галие Вильдановой и вправду есть за что похвалить учеников 9 «А» класса. С начала учебного года учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната успешно осваивают башкирский язык с помощью шрифта Брайля по новым учебникам, поступившим в учреждение.

Помимо слов, напечатанных рельефно-точечным шрифтом, в книгах достаточно приложений в виде графических рисунков с изображениями обитателей дикой природы. У учащихся старших классов до сей поры не было возможности таким образом удобно изучать башкирский язык. В учебниках есть и алфавит на башкирском языке, и отдельный раздел по изучению восьми гласных звуков.

Конечно, не только с учебником работаем, это совместная и комплексная работа, потому что у нас есть и Брайлевский дисплей, и аудио есть, все комплексно идёт. Но, несмотря на это, учебник – это огромное подспорье.

Галия Вильданова, учитель башкирского языка Уфимской коррекционной школы-интерната №28

Новые учебные пособия появились благодаря гранту Главы Башкортостана. Их разработчиками стали педагоги коррекционной школы и работники Башкирской республиканской библиотеки для слепых.

Цель проекта «Башкирский язык шрифтом Брайля» – это повышение культуры общения на родном башкирском языке и знания на родном башкирском языке у незрячих и слабовидящих, которые как раз обучаются в Уфимской общеобразовательной коррекционной школе-интернате №28.

Назиля Давлетханова, заведующая отделом каталогизации и развития Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых им. М.Х. Тухватшина
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Учебные пособия печатали здесь же, в республиканской библиотеке для слепых. Процесс производства такой продукции не быстрый. Одну книгу создавали ровно три месяца, с учётом пожеланий педагогов. Такие иллюстрации с животными и птицами печатают на рельефообразующей бумаге. Её пускают в эту термопечь, и благодаря нанесению резинового напыления рисунки становятся выпуклыми и осязаемыми для детей, у которых нарушено зрение.

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В течение пяти лет в регионе активно проводится политика по сохранению и развитию башкирского языка. Появилась возможность его изучения с помощью мобильных приложений и умных колонок. Стали традиционными международные диктанты, олимпиады, дни национальных костюмов, флешмобы, конкурсы и многое другое. Всё это приобщает юных и взрослых жителей республики к родной культуре.

Мы должны стать успешными, чтобы самим быть ответственными хозяевами на своей земле. Сохранить и укрепить Башкортостан для наших детей, последующих поколений. Воспитать в них бережное к тому, что передали нам с вами наши предки.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ученики девятого класса коррекционной школы в восторге от уроков башкирского языка. Их не пугают размеры книг по 140 и 280 страниц каждая.

На ощупь красиво всё. Потому что даже вот петушок на ощупь, мы его трогали, он такой бархатистый, коготочки прощупываются, жёрдочка такая.

Юлия Хаватьянова, ученица 9 «А» класса Уфимской коррекционной школы-интерната №28

Хотелось бы, чтобы была транскрипция в других учебниках в будущем, в принципе, здесь всё неплохо реализовано.

Рамзан Нуртдинов, ученик 9 «А» класса Уфимской коррекционной школы-интерната №28

Чётко всё прощупывается, тексты здесь есть не только на башкирском, но и на русском тоже. Переводы, рисунки красивые и приятные на ощупь.

Олеся Сафина, ученица 9 «А» класса Уфимской коррекционной школы-интерната №28

В республиканской библиотеке имени Макарима Тухватшина изготовили пока двадцать книг, рассчитанных на десятерых школьников. Авторы и педагоги надеются выпустить новые учебники для более старших классов, чтобы ребята понимали, в какой республике они живут, и чувствовали мир в его самых ярких красках.

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БАШКОРТТАР-БСТ