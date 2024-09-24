В Уфе начали обучать башкирскому по новым учебникам со шрифтом Брайля

В Уфе начали обучать детей с нарушениями зрения башкирскому языку с помощью шрифта Брайля по новым учебникам. В пособиях появились рельефно-графические рисунки с изображением животных и птиц. Проект реализуется на грант Главы Башкортостана, направленный на сохранение и повышение культуры общения на башкирском языке.
Галие Вильдановой и вправду есть за что похвалить учеников 9 «А» класса. С начала учебного года учащиеся Уфимской коррекционной школы-интерната успешно осваивают башкирский язык с помощью шрифта Брайля по новым учебникам, поступившим в учреждение.
Помимо слов, напечатанных рельефно-точечным шрифтом, в книгах достаточно приложений в виде графических рисунков с изображениями обитателей дикой природы. У учащихся старших классов до сей поры не было возможности таким образом удобно изучать башкирский язык. В учебниках есть и алфавит на башкирском языке, и отдельный раздел по изучению восьми гласных звуков.
Новые учебные пособия появились благодаря гранту Главы Башкортостана. Их разработчиками стали педагоги коррекционной школы и работники Башкирской республиканской библиотеки для слепых.
Учебные пособия печатали здесь же, в республиканской библиотеке для слепых. Процесс производства такой продукции не быстрый. Одну книгу создавали ровно три месяца, с учётом пожеланий педагогов. Такие иллюстрации с животными и птицами печатают на рельефообразующей бумаге. Её пускают в эту термопечь, и благодаря нанесению резинового напыления рисунки становятся выпуклыми и осязаемыми для детей, у которых нарушено зрение.
В течение пяти лет в регионе активно проводится политика по сохранению и развитию башкирского языка. Появилась возможность его изучения с помощью мобильных приложений и умных колонок. Стали традиционными международные диктанты, олимпиады, дни национальных костюмов, флешмобы, конкурсы и многое другое. Всё это приобщает юных и взрослых жителей республики к родной культуре.
Ученики девятого класса коррекционной школы в восторге от уроков башкирского языка. Их не пугают размеры книг по 140 и 280 страниц каждая.
В республиканской библиотеке имени Макарима Тухватшина изготовили пока двадцать книг, рассчитанных на десятерых школьников. Авторы и педагоги надеются выпустить новые учебники для более старших классов, чтобы ребята понимали, в какой республике они живут, и чувствовали мир в его самых ярких красках.