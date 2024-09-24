В Уфе Госансамбль кураистов выступил для школьников

Государственный ансамбль кураистов выступил перед учениками Башкирской республиканской гимназии-интерната № 1 им. Рами Гарипова. Этот коллектив появился совсем недавно, в марте, был создан по инициативе главы республики.

Руководство ансамблем доверили заслуженному артисту России Азату Аиткулову. В составе коллектива пока 23 инструменталиста. У ансамбля уже вышел и первый клип. В нем музыканты на фоне достопримечательностей Башкортостана исполнили народные композиции.