В Башкирии прошли забеги «Кросса нации – 2024»

В Башкортостане отметили Всероссийский день бега «Кросс нации – 2024». Свои забеги провели районы республики. Так, в Иглино на дистанцию вышли более 400 спортсменов. Местом проведения стал парк, носящий имя основательница села Елена Иглиной.

От школьников до пенсионеров. Многие из них традиционно участвуют в «Кроссе нации». Всех их объединила любовь к спорту и желание принять участие в массовом забеге всероссийского масштаба.