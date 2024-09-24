В Башкирии прошли забеги «Кросса нации – 2024»

В Башкортостане отметили Всероссийский день бега «Кросс нации – 2024». Свои забеги провели районы республики. Так, в Иглино на дистанцию вышли более 400 спортсменов. Местом проведения стал парк, носящий имя основательница села Елена Иглиной.
От школьников до пенсионеров. Многие из них традиционно участвуют в «Кроссе нации». Всех их объединила любовь к спорту и желание принять участие в массовом забеге всероссийского масштаба.
Сотни участников акция собрала на стадионе «Урожай» в селе Акъяр. Дистанции составляли от 400 метров до 2 км. Самыми активными участниками стали школьники. Отдельно прошли семейные забеги. Первыми на дистанцию вышли воспитанники детских садов. К слову, спорт популярен у жителей Хайбуллинского района всех возрастов.