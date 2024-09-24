В Уфе полицейские уберегли деньги пенсионера от «сотрудника Минтруда»

Полицейские вернули пенсионеру из Уфы деньги, которых он чуть не лишился из-за мошенников. В одном из магазинов блюстители порядка обратили внимание на пожилого мужчину возле банкомата, который с кем-то общался по телефону и хотел перевести крупную сумму денег. Поняв, что ему звонят злоумышленники, они отговорили его отправлять деньги.

Оказалось, преступник представился сотрудником Минтруда и заявил, что якобы нужно пересчитать трудовой стаж для увеличения пенсии. Его убедили отправиться к разным банкоматам и снимать имеющиеся накопления. До встречи с полицейскими пенсионер уже успел перевести более 1 млн рублей. Часть средств в размере около 2 миллионов изъяли у потерпевшего, а позже вернули в присутствии его сына. Возбуждено уголовное дело.