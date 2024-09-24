В Башкирии прошло первенство по армейскому рукопашному бою

В Иглино прошло открытое первенство республики по армейскому рукопашному бою. Турнир был посвящен российским военнослужащим, исполняющим воинский долг в зоне СВО.
В этом году в соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Приехали команды из Удмуртии и Челябинской области. На ринг выходили не только юноши, но и девушки.
Для гостей и участников соревнований была организована выставка военной техники и найденного в ходе экспедиций республиканского отделения «Поискового движения России» оружия. А клуб метания ножей и топоров организовал мастер-класс. Среди почетных гостей турнира были участники СВО.