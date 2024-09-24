В Уфе паралимпийцы встретились со студентами БГПУ

Призеры и участники Паралимпиады в Париже, пловцы Аделина Разетдинова и Богдан Мозговой встретились со студентами Башкирского педуниверситета. Мероприятие под названием «Диалог на равных» проходило в формате «вопрос-ответ».

Спортсмены рассказали об атмосфере на Играх, уважительном отношении с соперниками, своем пути в спорте, целях в жизни, а также поделились планами на будущее. Пока члены сборной России и республики в отпуске, но после они вновь вернуться к тренировочному процессу.