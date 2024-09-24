В Уфе военнослужащим вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить почти от 3 миллионов 725 тысяч в год.