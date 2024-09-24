В Уфе военнослужащим вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Сегодня в филиале госфонда «Защитники Отечества» вручили удостоверение ветерана боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер». Документ получили более двух десятков жителей республики. Это дает бойцам право на получение соответствующих федеральных и республиканских льгот.
Кроме того, госфондом ведется работа по социальной адаптации, реабилитации, трудоустройству, профобучению, приобретению протезов для участников СВО. Инвалидам помогают адаптировать жилые помещения под необходимые нужды.
Напомним, подписать контракт на прохождение военной службы с Минобороны страны имеют право граждане от 18 до 65 лет. Все интересующие вопросы можно задать по номеру 122 ситуационного центра, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Военнослужащие могут получить почти от 3 миллионов 725 тысяч в год.