Для жителей Уфы взносы за капремонт включат в единую платёжку от ЕИРЦ

Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду. Способы оплаты остались без изменений, денежные средства поступят на лицевой счёт в региональном операторе. При формировании платёжного документа учитываются платежи, сделанные до 20 числа расчётного месяца. При оплате начислений за жилищно-коммунальные услуги после 20-го платёж будет учтён в квитанции за следующий месяц.