Для жителей Уфы взносы за капремонт включат в единую платёжку от ЕИРЦ

Для жителей Уфы с 1 октября взносы за капитальный ремонт включат в единый платёжный документ от Единого информационно-расчетного центра республики. Отдельные квитанции направлять не будут. Срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчётным.
Оплачивать услуги необходимо по отдельному QR-коду. Способы оплаты остались без изменений, денежные средства поступят на лицевой счёт в региональном операторе. При формировании платёжного документа учитываются платежи, сделанные до 20 числа расчётного месяца. При оплате начислений за жилищно-коммунальные услуги после 20-го платёж будет учтён в квитанции за следующий месяц.
В случае возникновения вопросов, связанных с начислением взносов на капитальный ремонт, а также данных, указанных в лицевых счетах, необходимо обращаться в НОФ «Региональный оператор РБ»:
- По номеру «Горячей линии» Фонда: 8-800-775-69-77, с 9:00 до 20:00;
- С помощью электронной приемной органов власти РБ https://letters.bashkortostan.ru/;
- В официальной группе соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/bash.kapremont.
- В официальном канале «Телеграмм»: https://t.me/bash_kapremont.