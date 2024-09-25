В Уфе зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса

В России выявлены два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции – ХЕС. Случаи зафиксированы в столице Башкирии и Ростовской области, сообщает РИА Новости.

По информации Роспотребнадзора, симптомы нового варианта COVID-19 схожи с теми, которые проявлялись в предыдущих вариантах: высокая температура, боль в горле, кашель, ломота в теле, потеря обоняния, усталость, головная боль и насморк.