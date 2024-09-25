Свыше 1700 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе

Заявки на участие в XII международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» подали более 1700 волонтеров. Напомним, он пройдет в Уфе с 17 по 19 октября. Набор добровольцев был объявлен еще 20 июня.
Для волонтеров организуют трехразовое питание, каждый из них получит экипировку с символикой масштабного спортивного мероприятия. Чтобы они могли свободно и удобно перемещаться по городу, им выдадут транспортные карты «Алга».
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в программу XII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» включены пленарное заседание, выставочная деловая, культурная и спортивно-зрелищная программы. Основные мероприятия пройдут в уфимском Дворце борьбы.
Фото: сайт правительства РБ