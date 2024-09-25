Свыше 1700 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе

Заявки на участие в XII международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» подали более 1700 волонтеров. Напомним, он пройдет в Уфе с 17 по 19 октября. Набор добровольцев был объявлен еще 20 июня.  

Фото №1 - Свыше 1700 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе

Более 1700 заявок! Это рекордное число заявок за всю историю Форума, начиная с 2009 года. Из этого количества мы выберем лучших из лучших и постараемся максимально обеспечить их комфортную работу. 

Руслан Хабибов, исполняющий обязанности министра спорта Башкирии

Для волонтеров организуют трехразовое питание, каждый из них получит экипировку с символикой масштабного спортивного мероприятия.  Чтобы они могли свободно и удобно перемещаться по городу, им выдадут транспортные карты «Алга».   

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в программу XII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» включены пленарное заседание, выставочная деловая, культурная и спортивно-зрелищная программы. Основные мероприятия пройдут в уфимском Дворце борьбы.

Фото: сайт правительства РБ

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