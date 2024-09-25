Свыше 1700 волонтеров будут работать на форуме «Россия – спортивная держава» в Уфе

Более 1700 заявок! Это рекордное число заявок за всю историю Форума, начиная с 2009 года. Из этого количества мы выберем лучших из лучших и постараемся максимально обеспечить их комфортную работу.

Руслан Хабибов, исполняющий обязанности министра спорта Башкирии