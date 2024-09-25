В Уфе работает центр охраны репродуктивного здоровья подростков

В Башкортостане в центре охраны репродуктивного здоровья подростков учат быть внимательнее к своему организму. Организация расположена на базе Республиканского медико-генетического центра. Уже более 550 юношей и девушек смогли пройти обследование и получить квалифицированную помощь специалистов. Кроме того, центром запущен цикл лекций, направленных на просвещение подростков, родителей и педагогов по вопросам репродуктивного здоровья. В Башкортостане это единственный и второй в России центр охраны репродуктивного здоровья подростков.

Для 12-летнего Тамерлана поход к врачу – ежедневная забота. Мама мальчика обратилась в центр охраны репродуктивного здоровья подростков, куда теперь Тамерлан ходит ежемесячно на приём к специалистам.

Молодым людям иногда трудно открыться и говорить с медиками на интимные темы. Но в центре охраны репродуктивного здоровья подростков специалистам удаётся найти подход к ребятам, помогая решать проблемы и быть внимательнее к своему организму.

Учреждение открыли в марте 2024 года на базе Республиканского медико-генетического центра для пациентов от 10 до 17 лет. Сотрудники центра также выезжают в школы с лекциями, приглашают детей на индивидуальные приемы. Кроме того, здесь планируют создать конференц-залы для проведения групповых занятий с психологом.

Кроме того, в центре можно провести исследование для выявления генетических заболеваний, которые могут явиться причиной бесплодия. Такой метод проводится по назначению врача.

Раннее на приём могли прийти только девочки-подростки. В этом году с сентября обследование проходят и юноши. Уже более 550 детей обратились за помощью в центр.

Это хорошая возможность для детей пройти бесплатные консультации узких специалистов. Помимо этого, здесь могут сделать полный чекап организма – УЗ-диагностику и лабораторные исследования. Главная цель центра – сформировать у подростков ответственное отношение к здоровью.