Госоркестр Башкирии представил концерт в рамках «Всероссийских филармонических сезонов»

Для ценителей высокой музыки в первом отделении прозвучал Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Людвига ван Бетховена – солисткой выступила заслуженная артистка России Елена Ревич. Во втором отделении представили Симфонию №4 фа минор Петра Ильича Чайковского «Лирическая исповедь души».