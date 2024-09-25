Госоркестр Башкирии представил концерт в рамках «Всероссийских филармонических сезонов»

Впервые в новом сезоне Госоркестр Башкортостана представил концерт в рамках программы Минкультуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Оркестр под управлением маэстро Дмитрия Крюкова исполнил произведения «Золотого фонда» шедевров мировой симфонической музыки.
Для ценителей высокой музыки в первом отделении прозвучал Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Людвига ван Бетховена – солисткой выступила заслуженная артистка России Елена Ревич. Во втором отделении представили Симфонию №4 фа минор Петра Ильича Чайковского «Лирическая исповедь души».