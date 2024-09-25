В Уфе прошли финалы футбольного турнира «Дворовая лига – Кожаный мяч»

Когда ты в форме выходишь на серьезное футбольное поле или на хоккейную коробку – это воспоминание на всю жизнь. Поэтому хотелось сделать этот праздник нашему подрастающему поколению, ведь уже 12 лет прошло, и те, которые играли 12 лет назад, это уже взрослые мужчины, и у них эти воспоминания тоже на всю жизнь остались.

Павел Васильев, депутат Уфимского городского совета, автор проекта «Дворовая лига»