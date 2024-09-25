В Уфе прошли финалы футбольного турнира «Дворовая лига – Кожаный мяч»

В Уфе прошли финалы 12-го футбольного турнира «Дворовая лига – Кожаный мяч» на призы депутата Павла Васильева. Это традиционное мероприятие, где участие принимают юные футболисты. На турнир не допускаются воспитанники спортивных школ, только любители.

Дворовая лига проходит в несколько этапов. Отборочные матчи прошли в каждом районе Уфы, тогда участие приняли 500 футболистов. В финальный этап отобрались восемь команд в двух возрастных группах: четыре коллектива в старшей категории и четыре в младшей.

Когда ты в форме выходишь на серьезное футбольное поле или на хоккейную коробку – это воспоминание на всю жизнь. Поэтому хотелось сделать этот праздник нашему подрастающему поколению, ведь уже 12 лет прошло, и те, которые играли 12 лет назад, это уже взрослые мужчины, и у них эти воспоминания тоже на всю жизнь остались.

Павел Васильев, депутат Уфимского городского совета, автор проекта «Дворовая лига»

Среди футболистов 11-12 лет победителями стала команда Кировского района, а коллектив Дёмского района стал лучшим среди спортсменов 9-11 лет. Помимо этого, все участники турнира были награждены памятными подарками с автографами игроков футбольного клуба «Уфа». Теперь Дворовая лига соберет зимой любителей хоккея.

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