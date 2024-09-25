В Башкирии отремонтировали проблемный колодец, в который упал ребёнок

В Учалах прокуратура расследовала факт падения ребёнка в колодец. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ведомства.
В июле 8-летний мальчик находился у дома по улице Ленина. Он наступил на деревянный настил, который прикрывал смотровой колодец, и упал вниз. Мама оперативно пришла на помощь и помогла ребёнку. Телесных повреждений мальчик не получил.
Проверка показала, что ответственным за безопасную эксплуатацию объекта является МУП «Учалыводоканал». Прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного ведомства проведены ремонтные работы, установлен люк, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.