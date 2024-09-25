В Башкирии рабочему на заводе оторвало руку

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошёл на заводе по производству керамики в Белебее.

Фото №1 - В Башкирии рабочему на заводе оторвало руку

1 августа в цехе по производству кирпича 44-летнему рабочему оторвало руку. В начале дня выяснилось, что требуется наладка оборудования – брус застревал в конвейере. Сотрудник завода отключил отрезной автомат и приступил к устранению неполадки. При этом возвратный конвейер оставался в работающем состоянии.

Пока коллеги занимались ремонтом, оператор пульта управления решил осмотреть приямок, в котором набираются отходы. Увидев, что между лентой конвейера и натяжным барабаном попал кусок сырца, мужчина взял скребок для чистки и спустился в приямок. Конвейер при этом он не отключил. Вылезая, работник повернулся через правое плечо лицом к выходу и почувствовал рывок за левую руку — её защемило между транспортерной лентой и барабаном. К коллегам он вышел уже без руки.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

К несчастному случаю с тяжёлым исходом привели недостатки в организации рабочих мест, а также неудовлетворительная организация производства работ.

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