В Башкирии рабочему на заводе оторвало руку

Пока коллеги занимались ремонтом, оператор пульта управления решил осмотреть приямок, в котором набираются отходы. Увидев, что между лентой конвейера и натяжным барабаном попал кусок сырца, мужчина взял скребок для чистки и спустился в приямок. Конвейер при этом он не отключил. Вылезая, работник повернулся через правое плечо лицом к выходу и почувствовал рывок за левую руку — её защемило между транспортерной лентой и барабаном. К коллегам он вышел уже без руки.

пресс-служба Гострудинспекции РБ