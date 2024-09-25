В Башкирии рабочему на заводе оторвало руку

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, который произошёл на заводе по производству керамики в Белебее.
1 августа в цехе по производству кирпича 44-летнему рабочему оторвало руку. В начале дня выяснилось, что требуется наладка оборудования – брус застревал в конвейере. Сотрудник завода отключил отрезной автомат и приступил к устранению неполадки. При этом возвратный конвейер оставался в работающем состоянии.
К несчастному случаю с тяжёлым исходом привели недостатки в организации рабочих мест, а также неудовлетворительная организация производства работ.