В Уфе открылась конференция «Идеалы и ценности ислама»

В Уфе открылась XV Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама». Ученые-богословы, исламоведы, теологи, религиоведы, историки обсудят сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в семье и укрепление межрелигиозного и межнационального мира и согласия. Участники конференции съехались в столицу республики из более чем 30 субъектов России, а также из Марокко, Палестины, Туниса, Турции, Индии, Иордании, Ирака и стран СНГ.

Конференции, подобные этой, где истории уделяется большое внимание, не обходятся без выставки редких изданий. Например, в конце XIX века просветители начали выпускать на языке тюрки пособия в помощь женщинам, мужчинам и детям. И касались они не религиозной, а светской стороны жизни.

15-я по счету конференция в этом году приурочена к 235-летию образования Центрального духовного управления мусульман России, а также Году семьи, объявленному в нашей стране. Шейхулислам отметил, что такая тематика особенно актуальна, ведь все начинается в семье.

Актуальность форума подчеркнули все его участники. Сегодня, когда на внешнеполитической арене вызовы, а Запад пытается посеять рознь между странами и народами, согласие и единение приобретают одну из важнейших ролей в укреплении силы страны.

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Башкортостан – пример добрососедства и республики, в которой поддерживают и сохраняют межрелигиозный и межнациональный мир. Здесь живут представители более 160 национальностей, развивается сеть полилингвальных школ, в этом учебном году открылась уже девятая. Каждый этнос имеет возможность беречь свои традиции.

Участники конференции съехались в столицу республики из более чем 30 субъектов России, а также из Марокко, Палестины, Туниса, Турции, Индии, Иордании, Ирака и стран СНГ. Обсуждаемые на конференции темы – благополучия в семье и единения – отзываются и для других.

Конференция продолжит свою работу. Завтра пройдет всероссийская конференция студентов «Камалийские чтения», где определят лучшего докладчика. По итогам же двух дней работы участников мероприятия будет принята резолюция.

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