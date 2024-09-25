«Салават Юлаев» сыграет против «Трактора» в Челябинске

«Салават Юлаев» сегодня завершит гостевую серию. Наша команда отправилась в Челябинск, где сыграет против «Трактора». После нескольких домашних побед «Салават» взял верх в овертайме в Ярославле над «Локомотивом», а затем уступил магнитогорскому «Металлургу».

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават» и «Трактор» расположились на соседних позициях, имея по 10 очков. Вчера стало известно, что уфимский клуб подписал нападающего «Торпедо» Дениса Яна. А дебютирует форвард сегодня или нет, вы узнаете из прямой трансляции на телеканале БСТ в 18:50.