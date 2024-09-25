В Уфе состоялось шоу силачей

Буксировка грузовика, попытка установления рекорда России, подарки для зрителей – всё это шоу силачей Эльбруса Нигматуллина, которое прошло в Уфе. Действующий спортсмен, самый сильный человек республики Денис Вагапов демонстрировал свои таланты, а помогали ему в этом опытные стронгмены.

Самый сильный человек республики атлет Денис Вагапов практически играючи справляется с очередным вызовом. На показательном шоу силачей уфимец протащил грузовик весом 10 тонн. Для стронгменов такое задание скорее классика, потому уже вскоре команда Эльбруса Нигматуллина решается на новый рекорд. Задача – поднять камень весом 122 килограмма, взять в руки флаг России и Республики Башкортостан и приседать на время. Трюк энергозатратный и сложный в исполнении. На силу и баланс. И со второй попытки Вагапов выполняет 10 приседаний за 40 секунд.

С детства все это прививалось, интересно это было. У меня были своего рода идолы. Начинал с единоборств, и постепенно это перешло все в железо. Денис Вагапов, президент Федерации силового экстрима Республики Башкортостан

Цель мероприятия – не столько демонстрация атлетических способностей, сколько привлечение и вовлечение в силовой экстрим зрителей. Любой желающий мог принять участие в стронгмен-шоу, а самые активные получили подарки.

Это не так страшно, как выглядит на самом деле. Со стороны кажется, что невозможно этим заниматься. Но когда они пробуют, мужчины понимают, что им это под силу, появляется ощущение, что он избранный. Эльбрус Нигматуллин, многократный обладатель титула «Самый сильный человек россии», мастер спорта России по пауэрлифтингу

Наша задача – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Чтобы поменьше сидели в гаджетах. Мы за здоровую нацию. Евгений Горшков, вице-президент региональной общественной организации «Федерация «Уралстронг – силачи Руси»