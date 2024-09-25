В Уфе состоялось шоу силачей

Буксировка грузовика, попытка установления рекорда России, подарки для зрителей – всё это шоу силачей Эльбруса Нигматуллина, которое прошло в Уфе. Действующий спортсмен, самый сильный человек республики Денис Вагапов демонстрировал свои таланты, а помогали ему в этом опытные стронгмены.
Самый сильный человек республики атлет Денис Вагапов практически играючи справляется с очередным вызовом. На показательном шоу силачей уфимец протащил грузовик весом 10 тонн. Для стронгменов такое задание скорее классика, потому уже вскоре команда Эльбруса Нигматуллина решается на новый рекорд. Задача – поднять камень весом 122 килограмма, взять в руки флаг России и Республики Башкортостан и приседать на время. Трюк энергозатратный и сложный в исполнении. На силу и баланс. И со второй попытки Вагапов выполняет 10 приседаний за 40 секунд.
Цель мероприятия – не столько демонстрация атлетических способностей, сколько привлечение и вовлечение в силовой экстрим зрителей. Любой желающий мог принять участие в стронгмен-шоу, а самые активные получили подарки.
Этим мероприятием стронгмены только открывают сезон. Летом силачи Башкортостана побили мировой рекорд по тяге техники массой свыше 100 тонн. Впереди у них новые планы, тренировки и участие в турнирах.