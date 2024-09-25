Спортсмены из Башкирии триумфально завершили соревнования по ММА в Ижевске

Я его победил во втором раунде по решению судей большинства. Победил его, сделал особую тактику боя, по очкам выиграл. Знали, как он работает, я к его стилю подключился.

Серебряную медаль в Ижевске завоевал и 11-летний Ильназ Кутлубаев. Парень проиграл в финале, получив удушающий приём от соперника. Помимо уфимских спортсменов, медали завоевали бойцы из Бирска, Нефтекамска и Мелеуза. Летом у атлетов был небольшой соревновательный перерыв, с приходом осени турниров будет всё больше. В ноябре в Уфе пройдёт второй межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству среди юношей до 17 лет «Юникум ММА».