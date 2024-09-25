Спортсмены из Башкирии триумфально завершили соревнования по ММА в Ижевске

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили межрегиональные соревнования по смешанному боевому единоборству ММА в Ижевске. На турнире побывали 332 спортсмена из 12 субъектов нашей страны. Бойцы завоевали сразу 21 медаль.

Уфимский клуб «Академия ММА» отправил в Ижевск девять спортсменов. Тимур Мирсаяпов взял золотую медаль, одержав победу над соперником, которому проиграл в финале прошлого турнира.

Я его победил во втором раунде по решению судей большинства. Победил его, сделал особую тактику боя, по очкам выиграл. Знали, как он работает, я к его стилю подключился.

Тимур Мирсаяпов, победитель межрегиональных соревнований по ММА

Серебряную медаль в Ижевске завоевал и 11-летний Ильназ Кутлубаев. Парень проиграл в финале, получив удушающий приём от соперника. Помимо уфимских спортсменов, медали завоевали бойцы из Бирска, Нефтекамска и Мелеуза. Летом у атлетов был небольшой соревновательный перерыв, с приходом осени турниров будет всё больше. В ноябре в Уфе пройдёт второй межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству среди юношей до 17 лет «Юникум ММА».

Я занимаюсь три года, но два года занимаюсь в «Динамо». Пришёл сюда, узнал, что открывается такой зал, и один год сюда хожу. Нравится мне тут: верные друзья, хорошо тренируют, тренирую физическую форму.

Ильназ Кутлубаев, серебряный призёр межрегиональных соревнований по ММА

На мой век тренерства в ПФО один из крупных турниров, которые я лично видел, в которых принимал участие не как тренер, а как судья, интересные, конкурентные бои были, также именитые спортсмены выступали.

Вячеслав Жук, директор академии ММА
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ