Спортсмены из Башкирии триумфально завершили соревнования по ММА в Ижевске

Спортсмены из Башкортостана триумфально завершили межрегиональные соревнования по смешанному боевому единоборству ММА в Ижевске. На турнире побывали 332 спортсмена из 12 субъектов нашей страны. Бойцы завоевали сразу 21 медаль.
Уфимский клуб «Академия ММА» отправил в Ижевск девять спортсменов. Тимур Мирсаяпов взял золотую медаль, одержав победу над соперником, которому проиграл в финале прошлого турнира.
Серебряную медаль в Ижевске завоевал и 11-летний Ильназ Кутлубаев. Парень проиграл в финале, получив удушающий приём от соперника. Помимо уфимских спортсменов, медали завоевали бойцы из Бирска, Нефтекамска и Мелеуза. Летом у атлетов был небольшой соревновательный перерыв, с приходом осени турниров будет всё больше. В ноябре в Уфе пройдёт второй межрегиональный турнир по смешанному боевому единоборству среди юношей до 17 лет «Юникум ММА».