В Уфе прошёл 20-й забег «Кросса нации»

В парке «Кашкадан» прошёл всероссийский забег «Кросс нации». Ежегодно мероприятие собирает порядка 5000 участников из Уфы. Спортсмены и любители приняли участие в девяти забегах на два километра. Традиционно мероприятие собирает школьников, студентов, работников организаций и даже ветеранов.

Наставления на старте от многократной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой юным спортсменам дали массу эмоций и мотивацию к предстоящему забегу. Рима Акбердиновна пообщалась с ребятами, поделилась своим богатым спортивным опытом, а также провела разминку.

В этом году забег прошел уже в юбилейный, 20-й раз. Рима Баталова как сейчас помнит 2004 год, когда впервые состоялся «Кросс нации», в котором и она сама принимала участие. Сейчас местом притяжения спортсменов стал парк «Кашкадан». Здесь забеги проходят второй год подряд.

На сегодняшний день то место, на котором мы сегодня находимся, наш парк «Кашкадан» преобразился, и я думаю, что все получают удовольствие от того, что эта красота нам поднимает настроение. И я думаю, что все дети бегут с удовольствием. Рима Баталова, многократная чемпионка Паралимпийских игр, депутат Государственной Думы России

«Кросс нации» – по-настоящему уникальное спортивное мероприятие, которое проходит одновременно по всей стране. Он объединяет любителей спорта разных возрастов и уровней подготовки.

Мне очень нравится, это очень сильно сближает людей, заводят новые знакомства, ну и поднимает очень сильно настроение, командный дух. Константин Муллахметов, участник всероссийского забега «Кросс нации»

Несмотря на то, что участие в забеге принимают и просто любители спорта, конкуренция здесь серьезная. И даже профессиональным атлетам стать победителем непросто. Глория Тазеева в «Кроссе нации» стартует второй год подряд. На её счету две серебряные награды, но стать первой пока не удавалось.

Принимаю участие второй раз, мне очень нравится этот забег, и второй раз подряд я занимаю второе место. Не хватает, наверное, немного выносливости, а так все нормально. Глория Тазеева, серебряный призёр всероссийского забега «Кросс нации»

А вот для Артёма Катькало занимать первое место уже привычное дело. Спортсмен профессионально занимается лёгкой атлетикой седьмой год. Прошлогодний «Кросс нации» Артём завершил первым, вот и в этот раз также завоевал золотую медаль.

Мне помогли ежедневные тренировки в лёгкой атлетике, помогла поддержка родителей, тренеров. Наши любимые тренеры – Киреев Арсен Рамилевич и Киреева Гульнара Назифовна, они проводят наши тренировки, помогают нам вставать на пьедесталы. Артём Катькало, победитель всероссийского забега «Кросс нации»