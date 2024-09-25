В Уфе прошёл 20-й забег «Кросса нации»

В парке «Кашкадан» прошёл всероссийский забег «Кросс нации». Ежегодно мероприятие собирает порядка 5000 участников из Уфы. Спортсмены и любители приняли участие в девяти забегах на два километра. Традиционно мероприятие собирает школьников, студентов, работников организаций и даже ветеранов.
Наставления на старте от многократной паралимпийской чемпионки Римы Баталовой юным спортсменам дали массу эмоций и мотивацию к предстоящему забегу. Рима Акбердиновна пообщалась с ребятами, поделилась своим богатым спортивным опытом, а также провела разминку.
В этом году забег прошел уже в юбилейный, 20-й раз. Рима Баталова как сейчас помнит 2004 год, когда впервые состоялся «Кросс нации», в котором и она сама принимала участие. Сейчас местом притяжения спортсменов стал парк «Кашкадан». Здесь забеги проходят второй год подряд.
«Кросс нации» – по-настоящему уникальное спортивное мероприятие, которое проходит одновременно по всей стране. Он объединяет любителей спорта разных возрастов и уровней подготовки.
Несмотря на то, что участие в забеге принимают и просто любители спорта, конкуренция здесь серьезная. И даже профессиональным атлетам стать победителем непросто. Глория Тазеева в «Кроссе нации» стартует второй год подряд. На её счету две серебряные награды, но стать первой пока не удавалось.
А вот для Артёма Катькало занимать первое место уже привычное дело. Спортсмен профессионально занимается лёгкой атлетикой седьмой год. Прошлогодний «Кросс нации» Артём завершил первым, вот и в этот раз также завоевал золотую медаль.
Даже дождливая погода в этот день не стала помехой для любителей спорта. Все желающие достойно преодолели дистанцию. Вне зависимости от результата всем участникам вручили призы и медали.