В Уфе завершается строительство комплекса гребного слалома

В Уфе завершают строительство комплекса гребного слалома в микрорайоне Инорс. Там подрядчики благоустраивают территорию центра. Объект возводится по инициативе Радия Хабирова к юбилею башкирской столицы по федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Центр станет вторым искусственным каналом в стране, где будут готовить олимпийских чемпионов круглогодично.
На территории комплекса гребного слалома в прямом смысле жарко. На бетонное основание моста, который соединяет канал с большой землёй, рабочие наносят битум, чтобы затем заасфальтировать дорогу. Пока одни рабочие заняты дорогой и подъездными путями, другие активно занимаются благоустройством. А именно – установкой ограждений по периметру территории комплекса и контрольно-пропускных пунктов.
Комплекс гребного слалома в Уфе строят с 2022 года по инициативе Главы Башкортостана по федеральной программе «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Объект возводится и к юбилею Уфы.
Гребной канал в башкирской столице станет вторым объектом подобного уровня в России. Его протяженность составляет 250 метров, а глубина – 175 сантиметров. Он объединяет озеро Тёплое и реку Уфа. Плавать здесь можно будет в любое время года. Спортсмены смогут тренироваться и соревноваться здесь даже зимой при температуре ниже 20 градусов мороза. Двигаться они начинают с этой стартовой площадки. А благодаря открывающемуся шлюзу, откуда поступает вода из озера, на всём гребном канале создается эффект бурлящей воды для имитации горной реки. Поэтому профессиональные спортсмены из нашей республики, да и в целом любители с нетерпением ждут открытия центра.
С суши к гребному каналу пролегают автомобильные и пешеходные дороги. Это сделано для удобства спортсменов и зрителей. Также на территории уже готовы мачты освещений с видеокамерами и здания, предназначенные для операторов комплекса, которые регулируют поток воды. И отдельно – для гребцов.
По словам заказчиков, готовность спортивного объекта составляет 98 процентов.
Строители обещают сдать комплекс гребного слалома в начале октября этого года. Предполагается, что совсем скоро на объекте будут проходить международные и всероссийские соревнования.