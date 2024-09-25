В Уфе завершается строительство комплекса гребного слалома

В Уфе завершают строительство комплекса гребного слалома в микрорайоне Инорс. Там подрядчики благоустраивают территорию центра. Объект возводится по инициативе Радия Хабирова к юбилею башкирской столицы по федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Центр станет вторым искусственным каналом в стране, где будут готовить олимпийских чемпионов круглогодично.

На территории комплекса гребного слалома в прямом смысле жарко. На бетонное основание моста, который соединяет канал с большой землёй, рабочие наносят битум, чтобы затем заасфальтировать дорогу. Пока одни рабочие заняты дорогой и подъездными путями, другие активно занимаются благоустройством. А именно – установкой ограждений по периметру территории комплекса и контрольно-пропускных пунктов.

Также необходимо доделать до конца трибуны, на которых посетители будут смотреть, как проходят соревнования. На данном объекте никаких сложностей работы не представляют. Александр Иванов, мастер строительно-монтажных работ на объекте

Комплекс гребного слалома в Уфе строят с 2022 года по инициативе Главы Башкортостана по федеральной программе «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография». Объект возводится и к юбилею Уфы.

Давно существует идея в нашей республике, лет десять назад она родилась. И никак не могли сдвинуть эту историю – построить комплекс гребного слалома в Инорсе на озере Теплом. Благодаря поддержке федерации, благодаря поддержке Сергея Викторовича Лаврова у нас есть хорошее финансирование. Более 50 процентов – финансирование из федерального бюджета. Там получается замечательный спортивный, досуговый, развлекательный центр, куда могут приезжать заниматься спортом, могут просто приезжать гулять. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гребной канал в башкирской столице станет вторым объектом подобного уровня в России. Его протяженность составляет 250 метров, а глубина – 175 сантиметров. Он объединяет озеро Тёплое и реку Уфа. Плавать здесь можно будет в любое время года. Спортсмены смогут тренироваться и соревноваться здесь даже зимой при температуре ниже 20 градусов мороза. Двигаться они начинают с этой стартовой площадки. А благодаря открывающемуся шлюзу, откуда поступает вода из озера, на всём гребном канале создается эффект бурлящей воды для имитации горной реки. Поэтому профессиональные спортсмены из нашей республики, да и в целом любители с нетерпением ждут открытия центра.

Слаломные каналы необходимы для нас, потому что в нынешней ситуации, когда у нас нет возможности выезжать на международные соревнования, международные каналы, иметь такие каналы в России, как у нас строится в Уфе, – это прям очень необходимо. Чтобы мы могли сохранить и развивать свой уровень. Алсу Миназова, участница Олимпийских игр

С суши к гребному каналу пролегают автомобильные и пешеходные дороги. Это сделано для удобства спортсменов и зрителей. Также на территории уже готовы мачты освещений с видеокамерами и здания, предназначенные для операторов комплекса, которые регулируют поток воды. И отдельно – для гребцов.

Предусмотрены душевые, женская и мужская раздельные душевые. И также помещение для тренера. Александр Иванов, мастер строительно-монтажных работ на объекте

По словам заказчиков, готовность спортивного объекта составляет 98 процентов.

Канал полностью построен, выполнены пусконаладочные работы. В ближайшее время планируем завершить благоустроительные работы, а именно укладку асфальтобетонных работ и озеленение прилегающей территории. Также предоставить к проверке инспекторами Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору. Эльмир Латыпов, заместитель начальника по строительству и реконструкции объектов Управления капитального строительства Республики Башкортостан