Лилия Гумерова вновь возглавит комитет Совфеда по науке, образованию и культуре

Члены комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре единогласно проголосовали за переизбрание Лилии Гумеровой председателем комитета и утвердили решение на пленарном заседании.
Вопрос переизбрания подняли в связи с переподтверждением Лилии Гумеровой полномочий сенатора по итогам единого дня голосования. 12 сентября Глава Башкортостана подписал указ, наделяющий ее полномочиями сенатора – представителя от исполнительного органа государственной власти республики. Лилия Гумерова возглавляет комитет по науке, образованию и культуре с 25 сентября 2019 года.