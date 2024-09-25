Лилия Гумерова вновь возглавит комитет Совфеда по науке, образованию и культуре

Члены комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре единогласно проголосовали за переизбрание Лилии Гумеровой председателем комитета и утвердили решение на пленарном заседании.

Лилия Салаватовна заслужила такую поддержку и отношение своим упорным трудом и упорством в достижении целей. Лилия Салаватовна, пользуясь случаем, хочу вас еще раз поблагодарить.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Для меня огромная честь и ответственность – представлять Республику Башкортостан в Совете Федерации, в палате регионов. И, конечно, огромное спасибо, искренняя признательность Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову и председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Когда Президентом определены масштабные задачи – капитальный ремонт и строительство детских садов, школ, средних профессиональных образовательных учреждений, надеемся, мы с удвоенной силой будем участвовать в проектах, побеждать, а значит, будут появляться новые учреждения, совершенного нового качества инфраструктура для нашей образовательной и культурной среды.

Лилия Гумерова, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Вопрос переизбрания подняли в связи с переподтверждением Лилии Гумеровой полномочий сенатора по итогам единого дня голосования. 12 сентября Глава Башкортостана подписал указ, наделяющий ее полномочиями сенатора – представителя от исполнительного органа государственной власти республики. Лилия Гумерова возглавляет комитет по науке, образованию и культуре с 25 сентября 2019 года.

Те программы, которые широко реализованы на республиканском уровне, программы федерального характера и президентские программы по ремонту школ, учреждений среднего специального образования, по модернизации вузовской системы, получения республикой программ «Приоритета 2030» и строительства Евразийского НОЦ, безусловно, не обходились без лоббистского потенциала самой Лилии Гумеровой. Оттого ее достаточно высоко ценят в команде Хабирова, и продление ее полномочий, а она делегирована именно от главы региона, не вызывало сомнений. И очевидно, что в дальнейшем лоббистский курс и лоббистский потенциал Лилии Гумеровой будет использован.

Арсен Шаяхметов, политолог, сотрудник научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан
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