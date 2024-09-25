Лилия Гумерова вновь возглавит комитет Совфеда по науке, образованию и культуре

Те программы, которые широко реализованы на республиканском уровне, программы федерального характера и президентские программы по ремонту школ, учреждений среднего специального образования, по модернизации вузовской системы, получения республикой программ «Приоритета 2030» и строительства Евразийского НОЦ, безусловно, не обходились без лоббистского потенциала самой Лилии Гумеровой. Оттого ее достаточно высоко ценят в команде Хабирова, и продление ее полномочий, а она делегирована именно от главы региона, не вызывало сомнений. И очевидно, что в дальнейшем лоббистский курс и лоббистский потенциал Лилии Гумеровой будет использован.

Арсен Шаяхметов, политолог, сотрудник научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан