Бойцы СВО рассказали, как им помогает мототехника из Башкирии

Кроссовые мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам на передовой оперативно добираться до позиций ВСУ и наносить им неожиданный удар. Мобильные и проходимые транспортные средства уже показали свою эффективность при штурме опорников противника.

Кроссовые мотоциклы и квадроциклы на СВО стали эффективным средством передвижения. В отличие от бронетехники, позволяют штурмовым подразделениям скрытно и оперативно добраться до линии боевого соприкосновения и нанести неожиданный удар. «Железные кони» надежные, и в них сложнее попасть, говорит доброволец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Спец». На гражданке он занимался художественной ковкой. Теперь помогает ковать победу в зоне проведения специальной военной операции.

Технику нам в основном присылают с гуманитаркой. Например, мой мотоцикл мне пригнали с мотоклуба «Лесные волки» из Туймазов, где я состоял до СВО. Выручают они по маневренности и по скорости. На мотоциклах мы можем спокойно перемещаться по посадкам, что не может сделать более тяжёлая техника. позывной «Спец»

Многие подразделения Вооруженных сил России используют мототехнику в зоне СВО. Такие мобильные штурмовые отряды брали не только опорники и блиндажи противника, но и принимали участие в освобождении целых населённых пунктов.

На них мы можем проехать там, где не можем проехать на какой-то другой технике. И с них можно быстро спрыгнуть в случае какой-то неожиданности. Этим она намного эффективнее и полезнее, чем другая колесная техника. Мотоциклы и квадроциклы для нас играют не последнюю роль в плане тактики. позывной «Матроскин»

Проложить безопасный маршрут помогают операторы БПЛА. Сверху они просматривают территорию на несколько километров вперед, что помогает бойцам избегать неприятных неожиданностей.

Безусловно, без глаз с воздуха штурмовикам очень тяжело. Эти «Мавики» нам с гуманитаркой присылают, и Радий Фаритович помогает, люди помогают. Мы уже и на башкирских дронах-камикадзе летаем. Они нам очень нужны. позывной «Сват»

За время, проведенное на СВО, эти бойцы стали одними из самых опытных в своих группах. Обучают всему вновь прибывшее пополнение. Если работать как единый кулак, то любую боевую задачу выполнить легче и эффективнее.