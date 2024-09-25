Бойцы СВО рассказали, как им помогает мототехника из Башкирии

Кроссовые мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам на передовой оперативно добираться до позиций ВСУ и наносить им неожиданный удар. Мобильные и проходимые транспортные средства уже показали свою эффективность при штурме опорников противника.
Кроссовые мотоциклы и квадроциклы на СВО стали эффективным средством передвижения. В отличие от бронетехники, позволяют штурмовым подразделениям скрытно и оперативно добраться до линии боевого соприкосновения и нанести неожиданный удар. «Железные кони» надежные, и в них сложнее попасть, говорит доброволец мотострелкового полка «Башкортостан» с позывным «Спец». На гражданке он занимался художественной ковкой. Теперь помогает ковать победу в зоне проведения специальной военной операции.
Многие подразделения Вооруженных сил России используют мототехнику в зоне СВО. Такие мобильные штурмовые отряды брали не только опорники и блиндажи противника, но и принимали участие в освобождении целых населённых пунктов.
Проложить безопасный маршрут помогают операторы БПЛА. Сверху они просматривают территорию на несколько километров вперед, что помогает бойцам избегать неприятных неожиданностей.
За время, проведенное на СВО, эти бойцы стали одними из самых опытных в своих группах. Обучают всему вновь прибывшее пополнение. Если работать как единый кулак, то любую боевую задачу выполнить легче и эффективнее.
Как и башкирские кавалеристы в годы ВОВ, потомки победителей уже на своих «железных конях» врываются на позиции неонацистов и освобождают землю Донбасса. Говорят, им есть с кого брать пример. И как легендарные шаймуратовцы, они тоже вернутся домой с победой.