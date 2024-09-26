В Уфе спасатели помогли женщине, которую дочка заперла на балконе

Накануне полуторагодовалая девочка закрыла свою маму на балконе, опустив щеколду на двери. В этот момент женщина развешивала там белье.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, на помощь прибыли спасатели, которых вызвал глава семейства. Он, кстати, тоже не мог попасть в квартиру, так как входная дверь была запрета изнутри.