В Уфе спасатели помогли женщине, которую дочка заперла на балконе

Накануне полуторагодовалая девочка закрыла свою маму на балконе, опустив щеколду на двери. В этот момент женщина развешивала там белье.
Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, на помощь прибыли спасатели, которых вызвал глава семейства. Он, кстати, тоже не мог попасть в квартиру, так как входная дверь была запрета изнутри.
Специалисты Поисково-спасательного отряда ведомства с помощью альпинистского снаряжения и лестницы поднялись на балкон третьего этажа и открыли балконную дверь. Малышка ничуть не испугалась, отметили спасатели.