В Уфе прошла конференция, посвящённая научному наследию Ахнафа Харисова

В Уфе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Научное наследие Ахнафа Харисова и актуальные проблемы гуманитарного знания». Она посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося ученого-литературоведа, фольклориста и языковеда, заслуженного деятеля науки республики.

Ахнаф Харисов был одним из инициаторов сбора богатейшего фольклора и литературного наследия. В работе конференции приняли участие ученые-филологи и писатели республики, а также гости из других стран. Участники обсудили актуальные проблемы литературы и языкознания, а также истории и фольклористики.