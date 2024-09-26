В Башкирии женщину осудят за хлопок газа в жилом доме

В 2023 году в многоквартирном доме по улице Советской был проведён капитальный ремонт системы газоснабжения. В августе этого же года женщина, являясь ответственным мастером за проведение пуско-наладочных работ в жилом доме, не обеспечила безопасные условия их производства, допустив подачу газа в квартиры, имея данные о неудовлетворительных результатах опрессовки газопровода в одном из жилых помещений.